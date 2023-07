Johnny Depp i Amber Heard spotkali się w sądzie w wyniku zniesławienia, jakiego dopuściła się aktorka względem byłego męża. Wszystko z powodu artykułu dla "The Washington Post", w którym celebrytka opisała agresywne zachowania, jakich miała doświadczyć ze strony pewnego mężczyzny. Opinia publiczna szybko domyśliła się, że Heard chodziło o Deppa, dlatego też aktor postanowił bronić swojego imienia. Finalnie proces był publicznym praniem brudów. Depp wygrał sprawę i w związku z tym jego była żona została zmuszona do uiszczenia kwoty rzędu 15 mln dolarów na rzecz aktora. Ci, których ominęła ta sprawa mogą spać spokojnie. Netflix wkrótce przypomni światu o "procesie dekady".

"Depp kontra Heard" jeszcze w te wakacje będzie na Netflixie

Procesem aktorów żył cały świat. Fragmenty z sali sądowej krążyły po polskim i zagranicznym TikToku. Nie zabraknie ich także w dokumencie Netflixa - po zwiastunie widzimy, że wykorzystano w dokumencie materiały Tiktokerów. Dokument "Depp kontra Heard" będzie podzielony na trzy części. Zobaczymy w nim rzetelną analizę procesu, zeznania aktorów oraz przyjrzymy się konsekwencjom całej sprawy. Reżyserka materiału, czyli Emma Cooper pragnęła ukazać neutralny obraz procesu. W tym celu wykorzystała ok. 200 godzin publicznego prania brudów przez aktorów. Premiera dokumentu jest zaplanowana na 16 sierpnia 2023 roku. Jesteście ciekawi tego projektu? Po zdjęcia z procesu zapraszamy do galerii.

Amber Heard, Johnny Depp AP Photo