Sinead O'Connor zmarła nagle w wieku 56 lat. Przyczyna jej śmierci nadal pozostaje nieznana. Jak się okazało, gwiazda wiedziała, jak jej bliscy muszą postąpić w przypadku niespodziewanej śmierci. Lata temu dała dzieciom wskazówki. Chciała, aby jej muzyka była chroniona nawet po jej odejściu.

