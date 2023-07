27 lipca w Multikinie w warszawskich Złotych Tarasach odbył się premierowy pokaz filmu animowanego "Mavka i strażnicy lasu". Ten wieczór był wyjątkowy dla Roksany Węgiel za sprawą tego, że młoda piosenkarka wcielała się w tytułową bohaterkę oraz odpowiadała za piosenkę "Mavka. Pieśń lasu". Tego wieczora zaprezentowała się w pięknej stylizacji. Wyglądała jak panna młoda!

Zobacz wideo Kuba Szmajkowski o Roksanie Węgiel: Jest dojrzałą artystką. Podoba mu się, ale "ma narzeczonego"

Roksana Węgiel lśni na premierze filmu animowanego

Podczas tej premiery ciężko było oderwać wzrok od Roksany Węgiel. Piosenkarka miała na sobie długą suknię zdobioną koronką i małymi kwiatuszkami. Spódnica była zakończona nieregularnymi falbanami, natomiast gorset przypominał typową ślubną księżniczkę. Do tego dobrała sandałki na obcasach. Z kolei włosy lekko pofalowała, a całość dopełnił makijaż, który podkreślał jej piegi. Na jej ręku dostrzegamy pierścionek zaręczynowy, który zestawiła z kilkoma gładkimi w srebrnym kolorze.

mavka i straznicy lasu - premiera filmu KAPiF.pl / KAPIF.pl

Roksana Węgiel zabrała na premierę narzeczonego

Roksana Węgiel nie rozstaje się z ukochanym na krok. Razem jeżdżą na koncerty, spędzają długie godziny w studiu nagrań, a także remontują dom. Tego wieczora również nie mogło zabraknąć go u jej boku. Kevin Mglej zaprezentował się w błękitnej marynarce i jasnojeansowych spodniach. Do tego dobrał koszulę, którą lekko rozpiął. Widać, że zakochanym dopisywał uśmiech jeszcze przed rozpoczęciem seansu. Uśmiechy nie schodziły im z twarzy nawet na chwilę. Po więcej zdjęć Roksany Węgiel i Kevina Mgleja z premiery "Mavki i strażników lasu" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

mavka i straznicy lasu - premiera filmu KAPiF.pl / KAPIF.pl