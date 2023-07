Królowa Camilla od początku jej związku (a właściwie romansu) z królem Karolem III nie cieszyła się zbytnią sympatią wśród Brytyjczyków. Nawet ślub książęcej pary w 2005 roku niewiele w tym przypadku polepszył. Choć z czasem poddani zaakceptowali nową królową małżonkę, wciąż ich ulubienicą pozostaje księżna Kate. Trzeba przyznać, że żona króla Karola angażuje się w obowiązki i robi, co może, by wkupić się w łaski swoich rodaków. Potwierdza to jedno z nagrań, gdzie na ulicy gawędziła z mieszkańcami. Niestety nie wszystko poszło po jej myśli.

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego? [SONDA]

Królowa małżonka Camilla wyszła do mieszkańców. Nie docenili gestu

Podczas każdej z oficjalnych wizyt, rodzina królewska poświęca trochę czasu na witanie się i krótką rozmowę ze "zwykłym ludem". Dla Brytyjczyków rodzina królewska znaczy więcej niż największa gwiazda rocka. Mieszkańcy miast, które ma odwiedzić królewska para, często oczekują na przyjazd royalsów wiele godzin i pozdrawiają ich na ulicach. Kiedy uda im się uścisnąć dłoń np. księżnej Kate, dla wielu fanów jest to wielkie przeżycie. Niestety nie wszystkich cenią jednakowo. W sieci krąży nagranie, na którym widać, jak księżna Camilla wyszła do ludzi stojących za barierkami.

Królowa Camilla dostała zakaz od króla. Czego Karol jej zabrania?

Zagadnęła do dwojga ludzi, którzy przyszli tego dnia z psem. Najpierw zbliżyła się do pupila, a potem uniosła dłoń w kierunku właścicieli czworonoga. Jednak spostrzegła, że ci nie wyciągnęli rąk w jej kierunku. Jej reakcja była błyskawiczna i szybko zabrała dłoń, kontynuując rozmowę o psie. Jak widać na nagraniu, mężczyzna i kobieta nie zauważyli gestu królowej. Sytuacja trwała krótko, ale zrobiło się niezręcznie. Z opresji Camillę wybawiła inna poddana stojąca obok, która wyciągnęła dłoń, by się przywitać.

Królowa małżonka Camilla jest w konflikcie z księżną Kate?

Tymczasem od dawna w brytyjskich mediach krążą plotki, że królowa Camilla ma źle traktować księżną Kate. Doniesienia mówią o tym, że miała się źle zachować wobec jej rodziców, kiedy ci przychodzili w odwiedziny do wnuków do Pałacu Kensington. Żona księcia Williama miała się "zemścić" podczas koronacji, kiedy nowa królowa przechadzała się podczas procesji po świątyni. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.