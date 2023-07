Aneta i Robert Żuchowscy poznali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Tuż po ceremonii para przyznała, że od razu przypadła sobie do gustu. W lutym 2022 roku powitali na świecie syna. Fani regularnie śledzili ich życie prywatne. Jakiś czas temu zakochani wyznali, że pragną założyć dużą rodzinę. Od niedawna obserwatorzy pary dopytują, czy planują kolejne dziecko. Aneta Żuchowska postanowiła w końcu rozwiać wątpliwości.

Aneta Żuchowska o drugim dziecko. Mieszko będzie miał rodzeństwo?

Aneta Żuchowska przez długi czas aktywnie działała w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zaobserwowało ją prawie 200 tysięcy użytkowników. W ostatnim czasie dawna uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rzadko udziela się w sieci. Fani zaczęli spekulacje na temat choroby. Część z nich bardzo się zaniepokoiła. Sama Żuchowska postanowiła nie komentować sprawy. Odparła jedynie, że w swoim czasie zdradzi, co się u niej dzieje.

Jeden z fanów zasugerował, że być może Żuchowska jest w ciąży. Tym razem celebrytka postanowiła odpisać na komentarz. "Jak to mówią: bzdury czy nie, ważne, że gadają. No i bardzo chciałabym tak wyglądać w ciąży i nie mieć brzucha" - czytamy pod ostatnim postem kobiety. Ponadto jakiś czas temu jeden z internautów napisał, że myśli, że "córeczka jest już w planach". Żona Roberta bez wahania skomentowała, że jak najbardziej ma rację, bo od dłuższego czasu planuje gromadkę dzieci.

Aneta Żuchowska wypowiedziała się na temat powiększenia rodziny

Warto przypomnieć, że Aneta Żuchowska w 2022 roku mówiła, że nie chciałaby długo czekać na kolejną ciążę. W rozmowie z portalem cozatydzień.tvn.pl opowiedziała o powiększeniu rodziny. "Będzie miał niewiele młodsze rodzeństwo. Nie mówię, że już, za kilka tygodni czy miesięcy znowu będę w ciąży. Ale to na pewno bliżej niż za kilka lat. Jesteśmy pewni, że to będzie już niedługo" - wyznała. Dodała, że nie ma preferencji, co do płci drugiego dziecka.