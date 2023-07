Kinga Zawodnik zgromadziła na swoim Instagramie 91,5 tys. obserwatorów. Informuje ich o aktualnościach z jej życia, więc nic dziwnego, że umieściła post dotyczący powrotu do siebie po poważnej operacji. Zaapelowała przy tym do fanów w sprawie pewnej kwestii.

Kinga Zawodnik odpoczywa po operacji. Prosi fanów o jedno

Prezenterka TVN Style była przez ostatni czas pod stałą opieką lekarzy. Nie wiemy na razie, z jakiego powodu znalazła się w szpitalu. "Kochani Fanowcy. Tak, jestem po poważnej operacji... Wszystko się udało… Dziś czuję się tragicznie, ale będzie tylko lepiej" - napisała w poście Zawodnik. Niedługo wróci do zawodowych obowiązków, ale zanim to nastąpi, ma do fanów jedną prośbę:

Nie wysyłajcie mi wiadomości prywatnych, jest ich mega dużo… Jeśli chcecie podzielić się swoim wsparciem, to pod tym postem proszę. Dziękuję, że jesteście. Wasza Kingusia.

Kinga Zawodnik https://www.instagram.com/kinga_zawodnik_official/

Zawodnik stawia na szczerość w komunikacji z fanami. To między innymi dlatego cieszy się tak wiernym gronem obserwatorów. Gwiazda wielokrotnie poruszała w sieci temat otyłości. Z przykrościami wynikającymi z tego, ile waży, spotkała się już w wieku szkolnym. "Wychowywałam się na wsi, a tam nie za bardzo zwracano uwagę dzieciom, że nie wolno śmiać się z otyłych. Pamiętam, że podczas jednej z interwencji mama jednego chłopca powiedziała do mnie wprost przy wszystkich: Schudnij, to mój syn przestanie ci dokuczać - wyznała prezenterka w rozmowie z Małgorzatą Ohme. Po zdjęcia Zawodnik zapraszamy do galerii. Przy okazji życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.