Tiktoker schudł prawie 60 kg. Przemiana powala na kolana. Zyskał "nową twarz"

Dieta, wysiłek fizyczny, treningi, zdrowy tryb życia - wbrew pozorom nie są to łatwe rzeczy, szczególnie gdy nasze samopoczucie nie świeci optymizmem, a my sami mamy grubo ponad normę we wskaźniku BMI. Nie ma jednak rzeczy niemożliwych, a tiktoker o imieniu Justin jest na to żywym przykładem. Chociaż jemu na początku też nie było łatwo, sięgnął marzeń i wywrócił swoje życie o 180 stopni.

Tiktoker schudł w dwa lata blisko 60 kg. Teraz zachęca do zdrowego trybu życia

Myślisz, że nie uda ci się schudnąć kilku kilogramów dla lepszego samopoczucia? Justin miał identyczne podejście, jednak z dnia na dzień postawił sobie szczególnie wysoką poprzeczkę. Czy było łatwo? Chłopak w social mediach pochwalił się ogromem pracy, którą włożył, a także całą listą wyrzeczeń, których musiał się podjąć. Tiktoker w dwa lata nie tylko zgubił 58 kg, wyrzeźbił sylwetkę i zyskał ogrom energii - jego największym sukcesem jest nowa, a raczej stara, prawdziwa twarz, która przez problem z otyłością wcale go nie przypominała.

Same zdjęcia "przed i po" dają ogromne wrażenie, jednak na szczególne pochwały i aprobatę zasługuje nagranie, na którym tiktoker pokazuje zdjęcie swojej twarzy przed rozpoczęciem diety i treningów oraz filmik z tzw. nowej rzeczywistości. Portret, którego widać to zupełnie inna osoba, z błyskiem w oku, uśmiechem od ucha do ucha i mocno zaznaczonymi rysami. W komentarzach nie brakuje słów podziwu i odzewu fanek, które niemalże przekrzykują się w zdaniach typu: "Wyglądasz jak ten przystojny aktor" czy "Wow, masz tak perfekcyjną twarz, że nie da się tego ująć w słowa".

Justin pomaga teraz innym. Nie tylko motywuje, ale i tworzy plany treningowe

Nie powinno nikogo dziwić, że po tym jak tiktoker odmienił swoje życie, postanowił na wstępie podzielić się swoim doświadczeniem, a później, po dużym odzewie zajął się tematem na poważnie. Nie stało się to jednak z dnia na dzień. Justin przez lata zbierał wiedzę i doświadczenie z zakresu motoryki ciała, a także diety i zbalansowanego trybu życia. Teraz w mediach społecznościowych poza soczystą dawką inspiracji i motywacji, tiktoker zachęca do współpracy i walki o swoje marzenia. Na TikToku śledzą go codziennie tysiące osób, a liczba polubień jest równie okazała - 6,9 miliona.