Jacek Jeschke to znany tancerz, którego większość kojarzy z "Tańca z Gwiazdami". Na jego Instagramie możemy zobaczyć mnóstwo rodzinnych zdjęć, jak i ujęć z sali tanecznej. Ostatni post przedstawia Jeschke w gronie najbliższych. Pożegnał on w nim bliską osobę, która niedawno zmarła. Co dokładnie tancerz zawarł w poście?

Jacek Jeschke żegna się z krewną. Podtrzymywała go na duchu przez całe życie

Pod najnowszym postem tancerza nie brakuje wyrazów współczucia. Jeschke ogłosił, że zmarła jego babcia. Pożegnał ją stosownym wpisem. "Kochana babciu… Byłaś moją największa fanką. Każda informacja na mój temat, gdziekolwiek ona się nie pojawiła, nie przechodziła ci obojętnie. Nie mówiąc o tym, że obsługi Insta mogłaś uczyć małolatów. Dziękuje ci za twoje dyktanda, dzięki którym zawsze będę pamiętał jak się pisze "żółty żółw" czy "różowa żyrafa". Dziękuje za ratowanie mi tyłka na polskim w liceum i pisanie wypracowań po nocach... Ale najbardziej dziękuję ci za nasze rozmowy telefoniczne, które podtrzymywały mnie zawsze na duchu… - napisał na Instagramie tancerz. W dalszej części dodał:

Wiem, że ostatnie chwile na tym świecie były dla ciebie ciężkie, więc wierzę w to, że tam na górze jest ci już lepiej.

Jacek Jeschke pokazał, że jego babcia miała dobry kontakt z wnuczką. Kilka miesięcy temu została ochrzczona

Tancerz doczekał się z Hanną Żudziewicz córki Róży. Niebieskooka dziewczynka miała dobry kontakt z babcią, co można było zauważyć w ostatnim poście Jeschke. W kwietniu bieżącego roku odbył się chrzest Róży, o czym pisaliśmy tutaj. Po zdjęcia Jeschke i jego bliskich zapraszamy do galerii na górze strony.