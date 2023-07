Minął niespełna rok od kolizji z udziałem Jerzego Stuhra. Aktor prowadził samochód pod wpływem alkoholu i potrącił motocyklistę, który co prawda nie poniósł większych obrażeń, ale wiele osób poczuło się zniesmaczonych zaistniałą sytuacją. Ostatecznie otrzymał karę grzywny w wysokości 12 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez trzy lata. Jego ostatnie wypowiedzi mogły dać do zrozumienia, że nie wyniósł z tamtych wydarzeń żadnych wniosków. Teraz wydał oświadczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Stuhr o stanie zdrowia ojca. "Ostatnio miał zapalenie płuc"

Jerzy Stuhr bezrefleksyjnie o spowodowaniu kolizji

Jerzy Stuhr miał okazję udzielić w ostatnim czasie kilku wywiadów, w których odniósł się między innymi do wydarzeń z października 2022 roku. W rozmowie z magazynem Weekend.gazeta.pl stwierdził "Okazało się, że wszystko to była jakaś kompletna błahostka. Nikomu nic poważnego się nie stało" - mówił wówczas. W podobnym czasie udał się do Plejady, gdzie uznał, że nie zrobił absolutnie nic złego. "Czuję się niewinny, skończyło się na kolizji. Tak naprawdę nic nie zrobiłem, więc wewnętrznie jestem kompletnie czysty" -wyjaśnił.

Downey Jr. siedział w więzieniu kilka razy, a Keanu Reeves uniknął kary

Jerzy Stuhr wydał oświadczenie

Kilka dni po opublikowaniu wywiadu na łamach Plejady, Jerzy Stuhr postanowił się odnieść do wypowiedzi. Jak stwierdził, jego słowa mogły zostać źle zrozumiane. Żałuje prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i uważa to za jedną z gorszych życiowych decyzji. "Szanowni Państwo! W związku z opublikowaniem wywiadu z moim udziałem chciałem sprostować moją wypowiedź. Mówiąc o tym, że 'wewnętrznie jestem kompletnie czysty', miałem na myśli fakt, że wewnętrznie udało mi się pogodzić z tą sytuacją i błędem, który popełniłem w październiku 2022 r. W dalszym ciągu uważam, że to była najgorsza decyzja w moim życiu o prowadzeniu samochodu. Wziąłem na siebie za to odpowiedzialność. Serdecznie przepraszam za nieprecyzyjną wypowiedź. Z poważaniem Jerzy Stuhr" - przekazał Plejadzie. Więcej zdjęcie Jerzego Stuhra znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Przypominamy, że głos w sprawie wypowiedzi aktora na przestrzeni ostatnich dni zabierali eksperci. Psycholożka w rozmowie z nami stwierdziła, że gdyby sytuacja miała miejsce w Kalifornii, ten zostałby skierowany na odwyk. Niewykluczone więc, że z tego powodu wolał sam zabrać głos

.58 Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu dzak / AK DAMIAN/KAPiF.pl