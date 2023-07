Izabela Macudzińska dała się poznać w programie "Królowe życia". Bohaterka show zyskała dużą rozpoznawalność, szczególnie w mediach społecznościowych. Aktywnie działa na Instagramie. Jej życie prywatne śledzi ponad pół miliona użytkowników. Nie da się ukryć, że Macudzińska w ostatnim czasie zmieniła wizerunek, nie tylko za sprawą makijażu. Co na to fani? Nie są zachwyceni.

Izabela Macudzińska zmieniła się nie do poznania? Fani są w szoku

Izabela Macudzińska na co dzień zajmuje się prowadzeniem ekskulzywnego butiku w Poznaniu. Celebrytka występuje również w show "Diabelnie boskie". Szybko zdobyła sympatię fanów. Internauci z chęcią obserwują jej życia pełne luksusowych podróży, które dzieli z mężem Patrykiem i córką Elizą. Niedawno Izabela postanowiła nieco zmienić swój wygląd. Dawna "Królowa życia" przeszła konkretną metamorfozę. Dotychczas przyznała się do korekty nosa i powiększenia biustu. Podjęła się również operacji plastycznej powiek.

Izabela Macudzińska jakiś czas temu opublikowała zdjęcia z ukochanym. Obserwatorzy nie kryli zdziwienia. Część z nich zupełnie nie poznała celebrytki. Internauci są zawiedzeni jej przemianą. Twierdzą, że wcześniej wyglądała lepiej. "Co jest grane?", "Co się z panią stało? Zupełnie inna osoba", "Trochę przesadziłaś z zabiegami upiększającymi. Teraz jesteś sztuczna, nie jesteś sobą" - czytamy w komentarzach pod postem na Instagramie. Warto jednak pamiętać, że zdanie internautów nie ma znaczenia w momencie, gdy celebrytka dobrze czuje się w swoim ciele. A wy co sądzicie o jej metamorfozie? Więcej zdjęć Izabeli Macudzińskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Izabela Macudzińska nie jest jedyną osobą, która postanowiła zmienić wizerunek. W jej ślady poszła również córka Eliza. Choć ma dopiero 15 lat, zdobyła dużo obserwatorów na profilach na TikToku i Instagramie. Z jej działalności w sieci można wywnioskować, że interesuje się tańcem. Eliza nie ukrywa, że to jej największa pasja. Nastolatka ciężko trenuje. Niedawno pochwaliła się wysportowaną sylwetką. Internauci byli pod ogromnym wrażeniem.