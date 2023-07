W mediach od jakiegoś czasu można przeczytać kolejne artykuły, z których wynikałoby, że Doda i Dariusz Pachut zakończyli związek. Jeszcze jakiś czas temu zakochani nie rozstawali się ze sobą na krok. Teraz na próżno szukać ich wspólnych zdjęć czy nawet wymieniania czułych słów w komentarzach. Uwadze internautów nie umknął również fakt, że piosenkarka pozbyła się etui ze zdjęciem ukochanego. Teraz opublikowała coś dość nietypowego.

Doda opublikowała zdjęcie do dokumentu

Dorota Rabczewska najwidoczniej zdaje się nie przejmować plotkami na temat rozstania z Dariuszem Pachutem. Do tej pory nie odniosła się do nich w bezpośredni sposób, a zamiast tego serwuje obserwatorom memy, nagrania ze studia i... zdjęcia dokumentów. Na jednym z najnowszych InstaStories zamieściła fotografię starego dokumentu, gdzie można zauważyć również zdjęcie z dzieciństwa. Poniżej dostrzegamy zestawienie z aktualną fotografią, wyglądającą jak z dowodu. Doda raczej nie dzieli się niczym bez przyczyny, myślicie, że miało to jakieś znaczenie?

Doda na zdjęciach do dokumentów Instagram @dodaqueen

Dariusz Pachut zniknął z mediów społecznościowych

Zarówno Doda, jak i Dariusz Pachut już kilka dni temu usunęli niemal wszystkie wspólne zdjęcia z mediów społecznościowych. Ich skrzynki oraz komentarze pod postami są zalewane pytaniami o to, czy faktycznie się rozstali. Wygląda na to, że sportowiec oficjalnie nie wytrzymał presji i postanowił nieco usunąć się z życia publicznego. Jego profil stał się prywatny, a więc żeby dowiedzieć się, co u niego słychać należy zaczekać na akceptację prośby o obserwowanie. Zdjęcia Dariusza Pachuta i Dody znajdziesz w naszej galerii na górze strony.