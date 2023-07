Radosław Majdan był gościem cyklu "Dogrywki" w Radiu Zet. Mateusz Ligęza porozmawiał z nim na temat kariery sportowej, ale nie obyło się bez nawiązań do życia prywatnego byłego bramkarza. Jedno z pytań dotyczyło Dody i Małgorzaty Rozenek. Prowadzący zapytał Majdana, która z nich zna się bardziej na piłce. Co odpowiedział jego rozmówca? Przeczytacie o tym TUTAJ, ale jesteśmy pewni, że jego żona nie do końca będzie zadowolona. Podczas audycji Ligęza nawiązał także do "Tańca z Gwiazdami".

REKLAMA

Zobacz wideo Co powiedzieli?

Małgorzata Rozenek w "Tańcu z Gwiazdami"? Co o tym myśli Radosław Majdan?

Plotki o tym, że Małgorzata Rozenek może pojawić się w "Tańcu z Gwiazdami" pojawiły się w zeszłym roku. Latem media donosiły, że prezenterka przyjęła ofertę i zobaczymy ją na ekranach na jesień. Ostatecznie okazało się, że to nieprawda. W międzyczasie prezenterka spełniła swoje marzenie i dostała angaż w "Dzień dobry TVN". W śniadaniówce pojawiała się przez kilka miesięcy i już wiemy, że zakończono z nią współpracę (oraz z kilkoma innymi osobami). Co na temat udziału w tanecznym show żony myśli Radosław Majdan? "Przede wszystkim Małgosia pracuje w TVN, dzisiaj 'Taniec z Gwiazdami' jest w Polsacie, więc na pewno to na dzień dzisiejszy nie wchodzi w grę" - zaczął wypowiedź. Następnie dodał, że "Małgosia by się w tym odnalazła".

Doda pierwszy raz zabrała głos w sprawie rozstania z Pachutem. Krótko i na temat

Później Radosław Majdan nawiązał do swojego udziału w show. Pojawił się w dziesiątej edycji u boku Izabeli Janachowskiej. Zajęli czwarte miejsce. Choć bał się przed każdym występem, żeby się nie skompromitować, po latach z przyjemnością wspomina tamtą przygodę. Docenia współpracę z profesjonalistami, a nawet ciepło mówi o treningach.

Rozmawiałem z moją Małgorzatą. Na razie tematu nie ma, ale być może kiedyś do tego wrócimy - dodał na koniec wątku.

Radosław Majdan pojawił się w "Tańcu z Gwiazdami" w 2009 roku. Zdjęcia z jego udziału w show TVN (wtedy na tej stacji była emisja) znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Całej rozmowy z udziałem byłego sportowca możesz posłuchać poniżej: