Małgorzata Kożuchowska może pochwalić się nie tylko aktorskim talentem, dzięki któremu zdobyła popularność i regularnie występuje w filmach oraz serialach, ale także urodą i wyczuciem stylu. Od dawna jest uważana za ikonę mody i jedną z najlepiej ubranych aktorek. Małgorzata Kożuchowska należy też do coraz węższego grona gwiazd, które nie poprawiają swojej urody przy pomocy licznych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Aktorka jest naturalna i chętnie tę naturalność podkreśla. Tym razem pokazała się fanom bez grama makijażu.

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska o Łepkowskiej. "Czasami wbiła mi jakąś szpilę"

Małgorzata Kożuchowska bez makijażu i bez filtrów

Małgorzata Kożuchowska opublikowała na Instagramie dwa nowe zdjęcia. Fani mogą podziwiać, jak leży na trawie i uśmiecha się do obiektywu. "Ludzie są szczęśliwi dokładnie w takim stopniu, w jakim stopniu chcą być szczęśliwi A.Lincoln" - napisała w opisie. Z hashtagów wynika, że właśnie wypoczywa na Mazurach i widać, że sama zrobiła sobie fotografie. Uwagę zwraca jednak przede wszystkim brak makijażu i jakichkolwiek filtrów. Mimo tego twarz gwiazdy jest gładka i promienna. Fani od razu to zauważyli i zachwycają się jej naturalną urodą.

Szanuję i wręcz kocham pani uwielbienie naturalności... To taka rzadkość w "szołbiznesie". I nie tylko o wygląd mi chodzi, chociaż ten cenię szczególnie u pani... Ale o miłość do natury, przyrody, prostych ludzkich odruchów serca. Pięknie.

Jest pani piękna - naturalnie!

Cudowna.

Najcudowniejsza polska aktorka - komentują fani.

Niektórzy zwrócili również uwagę na fryzurę aktorki. Choć jej włosy leżą w nieładzie na trawie, to wyraźnie widać, że znacznie urosły. "Jakie włosy długie" - komentowali niektórzy. Mimo że nowe zdjęcia aktorki wywołały duże emocje, to jednak nie jest to pierwszy raz, gdy pokazała się bez makijażu. Małgorzata Kożuchowska regularnie publikuje swoje selfie, na których prezentuje się w naturalnym wydaniu. Przeczytaj także: Kożuchowska zrobiła zdjęcie tuż po treningu. Rozczochrana i bez makijażu. Patrzymy na brzuch