Kilka miesięcy temu gruchnęła wiadomość, że Joanna Krupa i Douglas Nunes się rozwodzą. Ponieważ małżonkowie cały czas są w dobrych relacjach, a ostatnio nawet spędzili razem wolny czas we Włoszech, czym chwalili się w mediach społecznościowych, pojawiły się spekulacje, że dali sobie drugą szansę. Jak tak naprawdę wygląda ich kontakt i czy rzeczywiście jest coś na rzeczy? Plotek zapytał o to gwiazdę "Top model".

Joanna Krupa o wyjeździe z Douglasem do Włoch

Joanna Krupa podsumowała w sieci urlop z mężem i córką dwoma słowami - "Piękny czas" - napisała na Instagramie pod relacją Douglasa. Okazuje się jednak, że rozwód z Amerykaninem jest nadal aktualny. Małżonkowie byli razem we Włoszech tylko ze względu na ich córkę, Ashę, bo chcą, by ich rozstanie nie zburzyło dziewczynie poczucia bezpieczeństwa. Krupa nie uważa jednak nawet tego wyjazdu za wakacje. "Nie wiem czy to można nazwać wakacjami. Tak naprawdę to trzy dni miałam wolnego między nagraniami. Douglas był z nią tam dwa dni wcześniej, więc oni mieli troszkę bardziej wakacje. Ja bardziej hardcorowo przyleciałam i byłam. Było wspaniale, pięknie" - mówi Plotkowi Joanna.

Jak wyglądają relacje Joanny Krupy z Douglasem Nunesem po rozstaniu? Zdradziła nam!

Przy okazji rozmowy z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem, modelka opowiedziała o relacjach z mężem w trakcie rozwodu. Podkreśla, że dla dobra córki jest gotowa na wszelkie ustępstwa. Nie rozumie par, które mając dziecko, drą koty w trakcie rozstania. "To dla mnie smutne, że dużo jest sytuacji, nawet wśród znajomych, w których przechodzą wojnę w swoich związkach przy rozstaniu. Nie rozumieją, że to idzie na psychikę dziecka" - mówi Plotkowi i opowiada o bezgranicznej miłości do Ashy. "Ja kocham dziecko, on kocha dziecko ponad wszystko. Robimy wszystko, by być przyjaciółmi, żeby było jak najlepiej dla niej. By Asha czuła, że ta rodzina jest. Że nic się dużo nie zmieniło. Oczywiście wiadomo, z jednej strony się coś zmieniło, bo Douglas ma swoje miejsce, my mamy swój dom gdzie indziej. Taki tryb życia próbujemy jednak mieć, by ona nie odczuła, że coś jest nie tak" - dodaje. Przy okazji gospodyni "Top model" zdradziła, że takie podejście nie oznacza, że zawsze między nią, a mężem jest idealnie. Ich wspólne zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

Będziemy związani do końca życia ze względu na córkę. Asha jest najważniejsza w moim życiu. Strasznie źle bym się czuła, jakbym coś zrobiła, co uszkodziłoby jej happiness. Czasem wezmę momenty trudne na swoją klatę, które przeżywam, by ona nie czuła tej sytuacji. Czasem są sytuacje, że nie jest łatwo, ale dla niej jestem gotowa wszystko zrobić - wyznaje nam Krupa.