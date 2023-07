Chris Cugowski jest najmłodszym synem wokalisty legendarnej Budki Suflera - Krzysztofa Cugowskiego. 25-latek jednak nie poszedł w ślady ojca i braci. Zdecydował się rozwijać aktorsko, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Miał nawet okazję zagrać w hitowej produkcji Netflixa "Bridgertonowie". Teraz jednak podzielił się z fanami niezbyt radosną nowiną. Po kilku miesiąc rozpadł się jego związek.

Chris Cugowski rozstał się z dziewczyną. Tłumaczy dlaczego

Od niecałego roku Chris Cugowski spotykał się z Julią Adamczyk. Kobieta zyskała popularność dzięki udziałowi w dziewiątej edycji programu "You Can Dance", gdzie dostała się do finału. Pozwoliło jej to rozwinąć karierę i obecnie występuje jako tancerka w grupie Volt Agustina Egurroli. Jest również choreografką w takich programach jak "You Can Dance", "Dance Dance Dance" czy "The Voice of Poland". Para była bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzielili się wspólnymi zdjęciami czy nagraniami z wyjazdów. Mimo to związek nie przetrwał.

Krzysztof Cugowski ma trudny czas. Stracił kogoś ważnego

Tak, rozstaliśmy się. Niczego nie żałuję, byliśmy razem niecały rok, przeżyliśmy wiele pięknych chwil, ale nasze drogi się rozeszły - wyznał Cugowski w rozmowie z "Na żywo".

Zapytany o to, czy będzie szukał drugiej połówki, aktor wyznał, że jak na ten moment, nie ma takich planów. Póki co Cugowski zamierza skupić się na rozwoju własnej kariery. Ta natomiast zaczęła się prężnie rozwijać w Polsce po tym, jak wziął udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Jednak jak na razie, nie zdradza, gdzie go będzie można zobaczyć.

Krzysztof Cugowski skomentował sytuację. Już wcześniej mówił o życiu uczuciowym najmłodszego syna

Głos w sprawie rozstania Chrisa Cugowskiego zabrał jego ojciec. Muzyk wyznał, że nie zamierza oceniać decyzji syna. "To są jego wybory i ja to szanuję. Zresztą doskonale go rozumiem, bo sam znalazłem szczęście dopiero po czterdziestce, gdy spotkałem drugą żonę Joannę. Mężczyźni dojrzewają znacznie później niż kobiety, w wieku 25 lat nie nadajemy się jeszcze do małżeństwa" - mówił.

Krzysztof Cugowski zszokował gości na komunii syna. Wyszło dopiero po latach

Niedawno na łamach "Faktu" lider Budki Suflera trochę szerzej opowiedział o tym, jakie zamiary ma jego najmłodsza latorośl. Wyznał, że aktor nie jest jeszcze gotowy, aby się ustatkować. "Myślę, że on do tego nie jest jeszcze psychicznie nastawiony. Małżeństwo, rodzina, to jest bardzo poważna rzecz. On jeszcze jest daleki od takich decyzji. I bardzo dobrze, bo nie ma się do czego spieszyć. Wszystko przyjdzie i nie trzeba poganiać" - opowiadał. Chris Cugowski z Julią Adamczyk spotykał się niecały rok. Zdjęcia pary znajdziecie w galerii na górze strony.