Coraz więcej influencerów decyduje się na relacjonowanie każdego aspektu życia. Ostatnio w modzie są filmiki z porodu, a coraz popularniejsze stają się także wspólne nagrania, w których pary informują fanów o rozstaniu. Niestety, tym razem padło na Agnieszkę Sobczak i Smeraldo Meminaja, którzy bardziej są znani jako Aga i Stary. Co było powodem takiej decyzji? Więcej zdjęć w galerii znajdziesz na górze strony.

Agnieszka Sobczak i Smeraldo Meminaj rozstali się

Smeraldo w swojej wypowiedzi na filmiku zasugerował, że jest już zmęczony ciągłym wystawianiem prywatności na pokaz. Jedną z przyczyn rozstania mogły być zatem różnice w postrzeganiu związku i plany obojga na przyszłość. W filmiku Włoch mówi: "Takie rzeczy się zdarzają i trzeba to zaakceptować. Ludzie potrafią się fajnie dogadywać, ale nie pasować do siebie. I to była świetna przygoda. Generalnie z nią i także mam na myśli social media. Ale też zrozumiałem, że bycie publiczną osobą nie jest dla mnie. Nie będę tworzył już filmów, może kogoś to zasmucić i jest mi z tego powodu bardzo przykro. Ale to była dla mnie naprawdę fajna przygoda i droga, którą przeszliśmy razem. To był bardzo fajny fragment mojego życia i zawsze będę miał go w sercu." Fani pod filmikiem komentują wypowiedź Smeralda i zwracają uwagę, na to jak określił związek z Agą. "Jestem w szoku, Jak można związek nazwać fajną przygodą?" "Przestaję wierzyć w miłość" - piszą.

Fani nie wierzą w rozstanie Agnieszki Sobczak i Smeraldo Meminaja

Pod filmikiem pojawiły się komentarze, w których fani sugerują, że do zerwania mogło wcale nie dojść i że chodzi tylko o rozstanie Smeralda z mediami. Dowodem na to mają być słowa Agnieszki wypowiedziane na końcu wideo. Influencerka prosi obserwatorki, by nie wypisywały do Smeralda, bo ten jest już zajęty. Część fanów z kolei wierzy w rozstanie i są zbulwersowani, że Włoch już sobie kogoś znalazł. A wy co uważacie? Aga i Stary naprawdę się rozstali?