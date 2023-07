Katarzyna Cichopek od kilku dni przebywa na wakacjach, a relacjami z wypadu dzieli się z fanami na Instagramie. Nad Morzem Śródziemnym towarzyszy jej ukochany Maciej Kurzajewski. Zakochani pochwalili się już wspólnym nurkowaniem, a na kadrze, który pojawił się na profilu aktorki, mogliśmy ich zobaczyć w naturalnej wersji - gwiazda "M jak miłość" była bez makijażu, za to prezenter zaprezentował zarost. Tym razem gospodyni "Pytania na śniadanie" zestawiła dwa swoje zdjęcia.

Katarzyna Cichopek. "Instagram vs Reality"

Na ujęciach, które pojawiły się zarówno na Facebooku, jak i Instagramie, Cichopek pozuje w basenie i leży na modnym kółku. Ma jednoczęściowy strój kąpielowy w odcieniach różu, słomkowy kapelusz oraz ciemne okulary przeciwsłoneczne. Na pierwszym ujęciu ręce wyciąga do góry, jest sama. Na drugim zmieniła miejsce, dłonie położyła na rondzie kapelusza. Obok niej znalazła się inna osoba, prawdopodobnie jej córka. "Instagram vs Reality" - podpisała post. Dodała też hasztagi, w tym "nofilter" czy "body positive". Pojawiło się kilka komentarzy. "Jak radośnie", "I to jest życie. Pięknego urlopu", "Życzę miłego wypoczynku" - piszą fani. Więcej zdjęć z wakacji Katarzyny Cichopek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Cichopek często jest posądzana o poprawianie zdjęć. Niektórzy internauci zwrócili wręcz uwagę, że nieumiejętnie korzysta z Photoshopa. Taką dyskusję wywołało zwłaszcza jedno ujęcie, na którym jej talia wyszła na nienaturalnie wąską. Plotek postanowił zapytać więc Cichopek, czy używa programów graficznych. Dowiedzieliśmy się, że aktorka nie chce zakłamywać swojego wizerunku w sieci i stara się pokazywać siebie taką, jaka jest naprawdę. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.