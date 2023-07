Polskie gwiazdy chętnie chwalą się egzotycznymi podróżami. Kiedy pogoda w Polsce nie dopisuje, chętnie pakują walizki i wybywają w ciepłe kraje. Znacznie wygodniej jest, kiedy wyjeżdżają do własnych domów niż hoteli. Dlatego też coraz więcej gwiazd inwestuje w nieruchomości poza Polską. Rekordzistami są chyba Lewandowscy, którzy mają ok. sześciu nieruchomości. Podobną ilością mogą pochwalić się Szczęśni. Gdzie za granicą mają posiadłości gwiazdy?

Anna i Robert Lewandowscy

Małżeństwo razem z córkami mieszkają obecnie w Barcelonie. Mają jednak willę na Majorce. Zakupili ją w 2021 roku. Jej powierzchnia liczy 411 mkw., a cały teren to łącznie aż 1200 mkw. Działkę otacza bujna roślinność. W ogrodzie nie mogło zabraknąć basenu. Wnętrza hiszpańskiej willi są jasne. Kuchnia jest przestronna i urządzona w neutralnych kolorach. Uwagę zwracają m.in. białe meble oraz klimatyczne dodatki ustawione na długich półkach. Lewandowscy mieli za luksusową nieruchomość zapłacić aż trzy i pół miliona euro. Z informacji portalu Dario de Mallorca wynika, że dom nie ma bezpośredniego dojścia ani widoku na morze. Posiadłość jest całkowicie odosobniona i zapewnia im pełną prywatność.

Anna Lewandowska - dom na Majorce Fot. @annalewandowska

Marina i Wojciech Szczęśni

Piłkarz i piosenkarka kupili posiadłość w hiszpańskiej Marbelli w 2022 roku. To nowoczesny, biały budynek z ogrodem, basenem i widokiem na morze. W salonie przeważają jasne barwy, a w jego centralnym punkcie stoi biały fortepian. Wielkie okna wychodzą na ogród z basenem, z którego gospodarze chętnie korzystają. Dom usytuowany jest na wzgórzu, a z przestronnego tarasu rozciąga się przepiękny widok na okolicę. Nie mogło tam również zabraknąć eleganckich dodatków i roślin.

Dom Mariny i Wojciecha Szczęsnego w Marbelli Fot. @marina_official

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan

Para miłość do Azji zawdzięcza udziałowi w programie "Azja Express". Choć odpadli dość wcześnie, później sami postanowili zwiedzić kontynent razem z synami. Zakochali się. "Tajlandia to moje miejsce na ziemi. Jem, ile chcę, a chudnę. Są tam najlepsze masaże na świecie. Chodzę w jednych szortach i japonkach cały czas. Kocham zapach tego miejsca. Tam naprawdę można odpocząć" - mówiła w rozmowie z Pudelkiem celebrytka. Wartą milion złotych posiadłość traktują jak inwestycję. Willę można wynająć. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali nieruchomość położoną na tajlandzkiej wyspie Phuket w pobliżu plaży.

Natalia Siwiec

Celebrytka postanowiła na stałe wyprowadzić się z Polski. Ma tu nadal dom, jednak większą część roku spędza w Tulum w Meksyku. W 2021 roku kupiła tam luksusową willę. Nieruchomość Natalii Siwiec w Meksyku łączy w sobie zarówno klasyczne, drewniane elementy, jak i te nowoczesne. Idealnie wpasowuje się w klimat Tulum. To, co rzuca się w oczy to ogromna przestrzeń, wysoki sufit, surowe wykończenie oraz akcesoria, które ocieplają wnętrze. Już od progu wita nas egzotyczny klimat. Wejście do domu zdobi dach kryty strzechą, a także konary drzew. Elewacja to ten sam materiał, który zdobi ściany w salonie.

Ewa Chodakowska

Trenerka i jej mąż Lefteris Kavoukis (z pochodzenia Grek) od kilku lat mają apartament w Grecji. Według gazety "Fakt" posiadłość kosztowała milion euro, a metraż nieruchomości liczy 120 mkw. Własne cztery kąty w Atenach było marzeniem pary od lat. Udało im się je spełnić. Ich apartament znajduje się w pierwszej linii brzegowej Riwiery Ateńskiej. Z okna mają widok na plażę, morze i jachty. Z każdego miejsca w domu widzieć za oknem wodę: z sypialni, salonu, kuchni, a nawet z łazienki. W tym ostatnim pomieszczeniu mają szybę, która zmienia zabarwienie, może być mleczna lub przezroczysta. Można brać prysznic z widokiem na morze. W apartamencie dominuje biel, którą podkreślają złote akcenty i marmurowe detale. Trenerce zależało, aby przestrzeń była jasna, czysta, minimalistyczna.

