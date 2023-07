Joanna Kurowska jest jedną z najpopularniejszych aktorek. Grała już w "Komedii małżeńskiej", "Czterdziestolatku. 20 lat później", "Graczykach', "Dniu Świra", "13 posterunku", "Świecie według kiepskich" czy "Magdzie M.". Ostatnio postanowiła zaskoczyć swoich fanów metamorfozą. Aktorka pojawiła się na premierze filmu "Pokolenie Ikea" i wszyscy zwrócili uwagę, że znacznie schudła. W rozmowie z jednym z tabloidów postanowiła wyjawić, co jest sekretem jej nowej figury.

Joanna Kurowska stosuje modny sposób żywienia. Dzięki temu schudła

Joanna Kurowska nie ukrywa, dlaczego nagle postanowiła schudnąć. W rozmowie z "Faktem" powiedziała, że przestała się sobie podobać. "Wzięłam się za siebie, bo pewnego dnia zobaczyłam siebie na ekranie i widziałam starą, grubą babę. Stwierdziłam, że muszę schudnąć" - wyznała i ujawniła, w jaki sposób już pozbyła się nadprogramowych kilogramów.

Już udało mi się zrzucić 10 kg i teraz jeszcze siedem i będę w takiej kondycji, w jakiej chcę być. Staram się lepiej odżywiać i uprawiam sport! - powiedziała.

Joanna Kurowska mieszka sama pod lasem. Tak żyje na wsi

Joanna Kurowska nie ukrywa, że uwielbia ćwiczyć i robi to przede wszystkim w zaciszu swojego domu. Nie zdecydowała się na wykupienie karnetu na siłownię. "Natomiast ja ćwiczę w domu i cieszę się, że potrafię być tak konsekwentna. Zdarzało się nawet, że wracałam do domu o północy, to przed pójściem spać ćwiczyłam, chociaż te 10 minut, bo chodzi o to, żeby robić to systematycznie" - wyznała.

To jednak nie wszystko, bo Joanna Kurowska zdecydowała się też na post przerywany, czyli dietę IF (Intermittent fasting). O tym sposobie żywienia jest głośno już od jakiegoś czasu i polega na stosowaniu tzw. okna żywieniowego, czyli spożywania posiłków w określonych godzinach, a w pozostałych poszczenie. Dobór godzin jest dowolny, jednak najpopularniejsze jest stosowanie metody 8/16 - oznacza to, że przez 8 godzin można spożywać wszystko, a przez pozostałych 16 godzin nic nie można zjeść. Ten sposób żywienia nie jest jednak odpowiedni dla wszystkich - nie mogą go stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także osoby z problemami hormonalnymi czy diabetycy. Zawsze przed zastosowaniem jakiekolwiek diety warto też skonsultować się z lekarzem i zrobić odpowiednie badania. Zdjęcia metamorfozy Joanny Kurowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.