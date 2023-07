Stało się. Agata i Piotr Rubikowie z córkami wyprowadzili się z Polski. Zamieszkali w Miami, co było ich marzeniem. Celebrytka przygotowania do podróży relacjonowała na Instagramie, tak samo jak przylot do USA. "Właśnie wylądowaliśmy z lekkim opóźnieniem spowodowanym przez burzę. Lot był spokojny" - zwróciła się do obserwatorów żona kompozytora. Zdążyliśmy także już zobaczyć, jak wygląda nowe mieszkanie Rubików.

Agata Rubik po pierwszej nocy w nowym domu. Pokazała widok z okien

Agata Rubik podzieliła się także z fanami wrażeniami po pierwszej nocy. Nagrała InstaStories, na którym siedziała na łóżku. Obok niej znalazła się córka, której zapytała się, co jej się śniło (według przesądu sen w nowym miejscu ma szansę się spełnić). Ala powiedziała, że "nic". Także Agata Rubik nie pamiętała swojego. Następnie pochwaliła się widokiem. Słońce jeszcze nie wyszło, ale panorama jest naprawdę imponująca. "Z okna sypialni widzimy Miami, ocean. Pięknie jest" - zachwycała się żona Piotra Rubika. Zdjęcia apartamentu celebrytów oraz krajobrazu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Rubik dodała zdjęcie z rodzicami, a internauci wypatrują jej teściów. Odpowiedziała

Rubikowie o tym, że zamierzają opuścić Polskę, poinformowali użytkowników Instagrama 1 kwietnia. Wielu uznało to jako primaaprilisowy żart, ale jak widać, bardzo się mylili. Pod koniec czerwca małżonkowie wybrali się do Stanów Zjednoczonych, by znaleźć dom. W lipcu pożegnali się ze stolicą. Wychodzi jednak, że celebrytka niedługo znów zawita w kraju. "Komu w drogę, temu czas. Warszawo, do zobaczenia wkrótce!"- napisała Agata Rubik pod jednym z ostatnich zdjęć zrobionych w ojczyźnie. Będziecie tęsknić?