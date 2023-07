Karolina Szostak podbiła serca widzów wiadomości sportowych na antenie Polsatu. Dziennikarka zdobyła tak dużą popularność, że wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami". Występ w show był jednym z powodów, dla których zaczęła bardziej dbać o formę. Dużo trenowała i zaczęła lepiej się odżywiać. W końcu zdecydowała się przejść na restrykcyjną dietę i schudła ponad 30 kilogramów. Udało jej się uniknąć efektu jo-jo, jednak nie bez wyrzeczeń. Dwa razy w roku wraca do ostrej diety.

Metamorfoza Karoliny Szostak

Nie da się ukryć, że Karolina Szostak ma za sobą jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Dziennikarka przyznała, że ze względu na chorobę Hashimoto trudno jej było pozbyć się dodatkowych kilogramów. W końcu jednak zdecydowała się na bardzo restrykcyjną i kontrowersyjną dietę - post doktor Dąbrowskiej. Ten sposób żywienia to praktycznie głodówka - w początkowej fazie spożywa się jedynie 600 kalorii. Należy jednak podkreślić, że dieta ta jest określana jako post leczniczy i nie można jej stosować przez długi czas. Karolina Szostak decyduje się jednak wracać do niej co jakiś czas, by oczyścić organizm i dbać o brak efektu jo-jo.

Na początku roku robię pełny post, a cztery miesiące później dwa tygodnie przypominajki - wyznała Karolina Szostak.

Dziennikarka ujawniła fanom na Instagramie, jakie posiłki spożywa w czasie diety. Skupia się wtedy na liczeniu kalorii i łączeniu odpowiednich składników. Na śniadanie jada np. szarlotkę jabłkowo-marchewkową, która ma jedynie 120 kalorii. "Co to jest sześć tygodni w perspektywie całego roku? Oczywiście taki post wymaga dyscypliny, determinacji i silnej woli. Trzeba pamiętać, że robimy to dla siebie i zdrowia" - stwierdziła Karolina Szostak. Żywieniem zainteresowała się tak bardzo, że nawet wydała na ten temat trzy książki. Od metamorfozy dziennikarki minęło już dziewięć lat, a ona wciąż może pochwalić się perfekcyjną sylwetką. Przekonacie się o tym, zaglądając do naszej galerii zdjęć.