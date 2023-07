Sinead O'Connor w 1990 roku wykonała utwór "Nothing Compares 2 U" i to dzięki temu coverowi zyskała międzynarodową sławę. Piosenka należała do Prince'a i była napisana dla projektu, którym pobocznie zajmował się w 1985 roku, a konkretniej dla The Family. Sinead dzięki minimalistycznemu teledyskowi skupiającemu się na jej silnych emocjach i ogolonej głowie zyskała mnóstwo fanów. Samo nagranie publicznie skomplementował także Prince. Okazuje się, że gwiazdor nie do końca był szczery w tym, co mówił. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony

Prince był wściekły na Sinead O'Connor

Muzyk był wściekły na piosenkarkę i podobno miał wezwać ją do swojej posiadłości w Hollywood, żeby dać jej nauczkę. Z relacji O'Connor, która na przestrzeni lat mówiła o tym w wielu wywiadach wynika, że Prince pod pretekstem przyjacielskich wygłupów wyzwał wokalistkę na... walkę poduszkami. W poduszkach miał być ukryty ciężki przedmiot, którym miała oberwać Sinead. Co więcej, kamerdyner Prince'a wielokrotnie naciskał, żeby ta zjadła zupę wbrew swojej woli, co wydawało się bardzo podejrzane. Piosenkarka twierdziła też, że gdy chciała opuścić posiadłość gwiazdora, ten zaciągnął ją do samochodu. Miała uciec do domu sąsiada.

Był cholernym damskim bokserem (...). Plułam na niego, a on próbował mnie uderzyć. Zadzwoniłam do czyjegoś domu w okolicy, bo tego mnie uczył ojciec - żebym zadzwoniła do czyichś drzwi, jeśli znajdę się w niebezpiecznej sytuacji - mówiła O'Connor w wywiadzie dla "The Times".

Przez jakiś czas Sinead łagodziła tę historię, mówiąc w różnych wywiadach, że całość została wyolbrzymiona w prasie, a Prince jest "słodkim facetem". Po śmierci gwiazdora artystka wróciła do tych wspomnień i na nowo rozbudziła zainteresowanie mediów. Twierdziła, że Prince zwyzywał ją za przeklinanie w wywiadach i terroryzował za nagranie coveru. Artysta podobno nie lubił, gdy ludzie nagrywali jego piosenki. Konflikt wynikał również z faktu, że muzyków łączył wspólny menedżer, który miał założoną sprawę sądową z Princem.

Sinead O'Connor nie żyje

Informację o śmierci wokalistki podano 26 lipca 2023 roku. "Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszej ukochanej Sinéad. Rodzina i przyjaciele są zrozpaczeni i proszą o uszanowanie ich prywatności w tym bardzo trudnym czasie" - przekazali bliscy piosenkarki. Artystka wydała 10 albumów studyjnych, a piosenka "Nothing Compares 2 U" została uznana za singiel numer jeden na świecie w 1990 roku przez Billboard Music Awards. ZOBACZ TEŻ: Związki Sinead O'Connor były bardzo burzliwe. Cztery razy brała ślub. Jedno z małżeństw trwało 16 dni

