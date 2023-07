26 lipca dowiedzieliśmy się o odejściu irlandzkiej piosenkarki Sinead O'Connor. Do tej pory nie ujawniono, co było przyczyną śmierci 56-letniej wokalistki. Zainteresowanie mediów od zawsze budziła jej relacja z religiami. W sierpniu 2018 roku wystosowała list otwarty do papieża Franciszka z prośbą o przysłanie certyfikatu ekskomuniki z Kościoła katolickiego. Pół roku później natomiast poinformowała o swojej konwersji na islam, wskutek czego zmieniła imię i nazwisko na Shuhada' Sadaqat.

Sinead O'Connor lata temu przeszła na islam. Podpadła jednak innym muzułmanom

Kiedy O'Connor przeszła na islam, napisała na Twitterze, że w końcu odnalazła wiarę, z którą potrafi się zidentyfikować. "Jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką. To naturalny wynik poszukiwań każdego inteligentnego teologa. Wszystkie drogi prowadzą do islamu. Zostanie mi nadane nowe imię. To będzie Shuhada" - czytaliśmy wówczas. Irlandka oddała się nowej wierze w stu procentach. Zmieniła zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych na grafikę z hasłem "Załóż hidżab. Po prostu to zrób" oraz zamieściła wideo, na którym śpiewa adhan - wezwanie wyznawców islamu do modlitwy. Ruch ten wywołał jednak gniew u części muzułmanów. Zgodnie z zasadami tej religii, kobiety nie mogą wykonywać adhanu publicznie. Wyznawcy islamu nie raz oceniali, że jej działania są robione pod publikę.

Sinead O'Connor w przeszłości była również księdzem

W 1999 roku została natomiast... księdzem Irlandzkiego Ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego i Apostolskiego, który nie uznaje zwierzchnictwa Watykanu. Irlandzki biskup Michael Cox udzielił jej wówczas święceń w Lourdes, pomimo gromów ze Stolicy Apostolskiej. Piosenkarka przywdziała sutannę, nazwała się matką Bernadettą Marią, odprawiła kilka mszy i właściwie na tym się skończyło.

Sinead O'Connor buntowała się przeciwko postępowania Kościoła katolickiego

Sinead O'Connor wielokrotnie krytykowała Kościół katolicki. W 1992 roku pojawiła się w programie Saturday Night Live. Wykonując jedną ze swoich piosenek, podarła zdjęcie Jana Pawła II i krzyknęła: "Walcz z prawdziwym wrogiem!". Był to protest wobec postępowania Kościoła katolickiego, który nie reagował w sprawie molestowania dzieci przez księży. Po tym wydarzeniu gwiazda mierzyła się z ogromną falą krytyki. W 2010 roku przyznała, że "gdyby Jezus był z nami, spaliłby Watykan". Trzy lata później została ekskomunikowana, a o certyfikat ekskomuniki poprosiła publicznie w liście otwartym na Facebooku papieża Franciszka.

