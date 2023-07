Robert Lewandowski pozuje w objęciach Penelope Cruz. Lewandowska komentuje

Robert Lewandowski obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych na piłkarskim zgrupowaniu. W USA odbywają się turnieje. Grają mecze towarzyskie, spotykają się z kibicami, podpisują koszulki. Mają różne konkurencje, które mają na celu pokazanie umiejętności piłkarskich, ale przede wszystkim zabawę. Odkąd Lewandowski podpisał kontrakt z FC Barceloną, razem z rodziną przeprowadził się do Hiszpanii. Rodzina świetnie się tam odnajduję. Już wcześniej byli posiadaczami willi na Majorce. Obydwoje uczą się języka, aby poczuć się na zachodzie jak w domu. Wczoraj Barcelona grała z Arsenalem. Przegrali 3:5, jednak piłkarz i tak miał świetny dzień.

Robert Lewandowski pozuje z hiszpańską parą. Anna Lewandowska komentuje

Choć Barca przegrała, piłkarz miał powód do radości, bo strzelił gola. Jednak to chyba nie był highlight tego spotkania. Było nim spotkanie z gwiazdorską parą. Na Instagramie Robert Lewandowski pochwalił się zdjęciem z Penelope Cruz i Javierem Bardemem. "Co za wspaniałe spotkanie. To była przyjemność" - napisał "Lewy". Na fotce widzimy piłkarza w koszulce z logo klubu. Z jednej strony obejmuje aktorkę, a z drugiej aktora. Na twarzach widać szczere uśmiechy. Anna Lewandowska, która nie towarzyszy mężowi w Stanach pokusiła się o komentarz. Pozostawiła trzy emotki przedstawiające buźkę z serduszkami zamiast oczu.

Anna Lewandowska przed ludźmi pokłóciła się z mężem w restauracji

Do księgarni trafiła pierwsze nieautoryzowana biografia Anny Lewandowskiej. Można w niej znaleźć wywiad z trenerką. Opowiedziała m.in. o wychowywaniu córek i mężu. Okazuje się, że czasem mają inne podejście do córek. Trenerka przytoczyła sytuację, która doprowadziła do sprzeczki przy przyjaciołach w restauracji. "Ostatnio pokłóciliśmy się o to, czy dawać dzieciom smartfona przy stole, żeby obejrzały sobie bajki" - czytamy w "Imperium Lewandowska".