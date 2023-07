Kilka dni temu do sprzedaży trafiła nieautoryzowana biografia "Imperium Lewandowska". Monika Sobień-Górska opisała w niej m.in. biznesy żony Roberta Lewandowskiego, nie zabrakło także rozmów z osobami z jej otoczenia. Dowiedzieliśmy się od nich np. że "Lewa" bywa oderwana od rzeczywistości. Autorka wzięła też pod lupę opowieści bizneswoman o biedzie w przeszłości, o czym przeczytacie TUTAJ. W książce pojawił się również wywiad z samą Anną Lewandowską, w którym przyznała się do operacji plastycznej. Dużą część rozmowy stanowiły finanse, a trenerka wspomniała okres, gdy ukrywała drogie rzeczy.

Anna Lewandowska ukrywała torebki przed paparazzi

Nie jest tajemnicą, że rodzina Lewandowskich cieszy się ogromnym zainteresowaniem paparazzi. Ci niedawno spotkali ich na wakacjach na Capri, a zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ. Ujęcia, które potem trafiają do mediów, są analizowane. Wiadomo, że ciekawość wzbudzają stylizacje Anny Lewandowskiej. Ta wspomniała w biografii, że miała okres, kiedy nie chciała obnosić się z tym, że posiada drogie akcesoria i dodatki.

Jak wcześniej dostawałam jakieś luksusowe torebki i jechaliśmy na obiad do mamy Roberta, to je zostawiałam w aucie. Jak wychodziliśmy na ulicę i widziałam, że idą paparazzi, też zostawiałam torebkę w aucie, bo wiedziałam, że zawsze takie zdjęcia są wodą na młyn hejterów - czytamy w "Imperium Lewandowska".

Lewandowska: Mam poczucie winy, że jestem złą matką . Mówi o trzecim dziecku

Takie zachowanie irytowało Lewandowskiego. "A mnie Robert zwrócił kiedyś uwagę: 'Co ty wyprawiasz z tym ukrywaniem wszystkiego? Przestań, ciesz się tym, co masz'. Przy czym on nigdy mnie nie motywował do przesadnych zakupów, bo też zna wartość pieniądza" - dodała trenerka. Podkreśliła przy okazji, że mąż nigdy nie próbował "obkupować jej od stóp do głów", ponieważ oboje znają wartość pieniądza.

'Imperium Lewandowska' mat. prasowe

Anna Lewandowska nosi rzeczy z sieciówki

Lewandowska w tym samym wywiadzie przyznała, że kupuje drogie ubrania czy dodatki, ale są to pojedyncze rzeczy. Na Instagramie bardzo często pokazuje się w ciuchach z sieciówek, które nierzadko kosztują w granicach 100 złotych. Również jej córki nie chodzą na co dzień w luksusowych rzeczach. "Jestem wychowana tak, że szkoda marnować pieniądze, dzieci się brudzą, niszczą szybko ubrania" - podsumowała "Lewa" w biografii. Stylizacje Anny Lewandowskiej oraz Klary i Laury znajdziecie w naszej galerii na górze strony.