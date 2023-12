Gwiazdy mogą zapewnić swoim pociechom życie pod dostatkiem i w luksusach. Jednak część z nich zdecydowała, że skończy się to, jak tylko wejdą w dorosłość. Niektórzy argumentują to tym, że chcieliby, aby ich dzieci same osiągnęły swój sukces. Inni natomiast wolą przeznaczyć fortunę na wsparcie fundacji charytatywnych. Jedno ich łączy: nie zapisali swoim latoroślom majątku, by te same poznały wartość pieniądza.

Gordon Ramsay

Według portalu justjared.pl znany szkocki kucharz i restaurator mógł uzbierać na swoim koncie majątek warty nawet 220 milionów dolarów. Prywatnie mężczyzna jest mężem prezenterki Tany Ramsay oraz ojcem piątki dzieci. Małżeństwo zdecydowało, że nie przepisze im swojej fortuny.

Definitywnie (majątek - przyp.red.) nie trafi do nich. To po prostu po to, aby ich nie rozpieszczać. Jedyna rzecz, na którą się zgodziłem z Taną, to 25 proc. zaliczki na mieszkanie, ale nie całe mieszkanie. Moja 15-letnia kariera w Stanach Zjednoczonych przyniosła mi olbrzymie szczęście i fortunę. Szanuję wszystko, co zdobyłem - tłumaczył Ramsay.

Simon Cowell

Angielski producent muzyczny i juror w wielu programach typu talent show miał ponoć dorobić się fortuny liczącej nawet 600 milionów dolarów. Jednak jego ośmioletni syn Eric nie ma co liczyć na to, że zobaczy coś z tych pieniędzy. Simon Cowell woli przepisać je na fundację zajmującą się na przykład zwierzętami.

Zamierzam przekazać moje pieniądze komuś. Prawdopodobnie charytatywnej organizacji - być może dla dzieci i psów. Nie wierzę w przekazywanie majątku z pokolenia na pokolenie. Twoim dziedzictwem powinno być to, że dałeś dzieciom wystarczająco dużo możliwości, aby mogli się rozwijać, poświęciłeś im swój czas i nauczyłeś ich tego, co wiesz - mówił.

Sting

Plotki głoszą, że brytyjski muzyk może pochwalić się fortuną wynoszącą nawet 550 milionów dolarów. Prywatnie Sting jest ojcem szóstki dzieci: trzech córek i trzech synów. Jednak żadne z nich nie zostanie ujęte w spadku. Mężczyzna wyznał bowiem, że zamierza wydać te pieniądze sam z żoną - na różne zobowiązania i przyjemności.

Powiedziałem im, że nie zostanie za dużo pieniędzy, ponieważ moja żona i ja je wydajemy! Mamy wiele zobowiązań. To, co wpływa, to wydajemy, i nie zostaje wiele. Zdecydowanie nie chcę zostawiać im żadnych lokat, które stałyby się obciążeniem. Muszą pracować. Wszystkie moje dzieci to wiedzą i rzadko proszą mnie o cokolwiek, co naprawdę szanuję i doceniam. Oczywiście, jeśli mieliby kłopoty, pomógłbym im, ale tak naprawdę nigdy nie musiałem tego robić. Mają etykę pracy, która sprawia, że chcą odnieść sukces dzięki własnym zasługom - wyjaśniał w rozmowie z "Daily Mail".

Ashton Kutcher i Mila Kunis

Aktorska para doczekała się dwójki dzieci: Wyatta i Dimitriego. Jednak nie planują ułatwiać im startu w dorosłe życie i nie przewidują pozostawiania im funduszy powierniczych. - Nie zakładam dla nich funduszy. Ostatecznie przekażemy nasze pieniądze na cele charytatywne i różne rzeczy. Moje dzieci prowadzą naprawdę uprzywilejowane życie, nawet o tym nie wiedzą. I nigdy się tego nie dowiedzą, ponieważ to jedyne życie, które poznają... Jeśli moje dzieci chcą założyć firmę i mają dobry biznesowy plan, zainwestuję w to, ale nie dostaną funduszy powierniczych - tłumaczył Kutcher w podcaście "Armchair Expert".

Daniel Craig

Media donoszą, że znany przede wszystkim z roli Jamesa Bonda aktor mógł zgromadzić na swoim koncie nawet 160 milionów dolarów. Ojciec dwóch córek zaplanował już, co stanie się z fortuną po jego śmierci. - Czy nie mówi się, że jeśli umierasz jako bogaty człowiek, to znaczy, że zawiodłeś? - dywagował Craig. - Nie chcę zostawiać wielkich sum kolejnym pokoleniom. Uważam, że dziedziczenie jest dość niesmaczne. Moja filozofia to się tego pozbyć lub rozdać, zanim odejdę - zdradził aktor.

George Lucas

Twórca "Gwiezdnych wojen" niedawno oznajmił, że znaczną część swojego liczącego ponad pięć miliardów dolarów majątku chce przeznaczyć na wsparcie edukacji. George Lucas jednocześnie nie zamierza przekazywać zarobionych pieniędzy żadnemu z czwórki swoich dzieci.

Poświęcam większość swojego majątku na poprawę edukacji. To klucz do przetrwania ludzkości. Musimy planować naszą wspólną przyszłość - a pierwszym krokiem jest zapewnienie naszym dzieciom narzędzi społecznych, emocjonalnych i intelektualnych. Jako ludzie, naszym największym narzędziem przetrwania jest zdolność myślenia i adaptacji - jako edukatorzy, opowiadacze historii i komunikatorzy, naszym obowiązkiem jest to kontynuować - miał wyjawić reżyser.

Jackie Chan

Aktor nie owijał w bawełnę, kiedy w rozmowie z Channel NewsAsia został zapytany o to, czy przekaże dwójce swoich dzieci majątek. - Jeśli potrafi, to sam zarobi pieniądze. Jeśli nie - to będzie tylko marnował mój majątek - wyznał Jackie Chan. Szacuje się, że jego fortuna może wynosić nawet 400 milionów dolarów. Więcej zdjęć gwiazd z dziećmi znajdziecie w galerii.