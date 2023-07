Radosław Majdan zjawił się w Radiu Zet, gdzie opowiedział m.in. o swojej zawodowej karierze piłkarskiej. Dziennikarz Mateusz Ligęza wykorzystał okazję, by zadać nieco bardziej prywatne pytanie byłemu bramkarzowi. W cyklu "Dogrywka" nawiązał do dwóch żon swojego gościa, a jak wiemy relacje Radosława Majdana i Małgorzaty Rozenek z Dodą nie należą do najserdeczniejszych.

Majdan zapytany o Dodę i Rozenek. Co odpowiedział?

Majdan był trzykrotnie żonaty. Pierwszą jego wybranką była Sylwia, później związał się z Dodą. Ich związek był bardzo medialny, rozwód też. Wokalistka zarzucała mężowi, że ją zdradzał. Do tej pory nie mają dobrych relacji, starają się siebie unikać. Taki sam stosunek do gwiazdy ma obecna żona Majdana, czyli Małgorzata Rozenek. Dlatego tak gorące okazało się pytanie dotyczące partnerek byłego sportowca na antenie radia.

Doda pierwszy raz zabrała głos w sprawie rozstania z Pachutem. Krótko i na temat

Dziennikarz zwrócił się do Majdana, że chciałby zapytać go "jak facet faceta". "Gdybyś miał tak porównać, całkiem serio, kto lepiej się znał na piłce? Doda czy Gosia?" - zwrócił się do rozmówcy. Majdan wybrnął z sytuacji. Nie wymienił imienia Rabczewskiej, jednak rozwinął temat. "Generalnie kobiety, te, które nie chodzą na mecze, które nie podchodzą do tego z pasją, tak średnio się na niej znają" - mówił. Następnie zgrabnie skierował rozmowę na temat Rozenek:

Czasami jak oglądam mecze z Małgosią, to ona komentuje: Dlaczego on nie podał? Dlaczego ten bramkarz wpuścił bramkę? To mówię: Kochanie, proszę cię. To nie był strzał do obrony. Więc generalnie Małgosia nie zna się na piłce - podsumował.

Dodał też, że "Małgosia futbol ogląda dla niego". Najczęściej podczas takich spotkań czyta książkę, bądź bawi się z synem Heniem. Majdan miał tutaj zapewne na myśli rozgrywki innych drużyn niż nasza reprezentacja. Z Instagrama czy to Małgorzaty Rozenek-Majdan, czy Radosława Majdana możemy przecież się dowiedzieć, że gwiazda TVN mocno kibicuje Polakom, a także jeździ na mecze na stadiony. Myślicie, że słowa męża, że nie zna się na piłce, sprawią, że będzie niezadowolona? Jej relacje z takich właśnie momentów znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Co jeszcze powiedział Radosław Majdan? Całej rozmowy możecie posłuchać poniżej: