Joanna Opozda jest jedną z bardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Widzowie doskonale mogą ją kojarzyć z serialu "Pierwsza miłość", czy komedii romantycznych takich jak: "Planeta Singli", czy "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Aktorka aktywnie działa w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi blisko 700 tysięcy osób. Gwiazda chętnie uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje fanom zarówno urywki z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tym razem miała dla nich nie lada propozycję.

Joanna Opozda ma dla fanów specjalną ofertę. Zaprasza na wspólne wakacje

Joanna Opozda prężnie działa w sieci jako influencerka. Posiada kilka współprac i często rekomenduje różnorodne produkty. Tym razem zaangażowała się w dość nietypowy projekt i ma dla fanek wakacyjną ofertę.

Joanna Opozda oferuje wyjazd na Bali w swoim towarzystwie. Panie, które zdecydują się na podróż, mogą liczyć na wiele atrakcji. Zobaczą m.in. mniej znane miejsca na wyspie, w tym Monkey Forest, tarasy ryżowe, wodospad Sekumpul czy świątynię Ulub Danu. "Asia zabierze was na wyprawę na Bali, aby pokazać wam najpiękniejsze miejsca na tej wyspie!" - czytamy na stronie organizatora wycieczki.

Ile kosztuje wyjazd z Joanną Opozdą? Kwota jest powalająca

Wyjazd w towarzystwie aktorki został zaplanowany na jesień. Ma się rozpocząć 18 listopada i potrwa do 29 listopada. Cena wycieczki wynosi 1790 dolarów, co w przeliczeniu daje około 7150 złotych. W tej kwocie zawarty jest: transfer z lotniska, noclegi w dwuosobowych pokojach oraz wyżywienie, czyli śniadania i obiadokolacje, bilety wstępu do atrakcji wymienionych w planie, wycieczka łodzią, masaż balijski, zajęcia z jogi, prezent powitalny, ubezpieczenie oraz całodobowa opieka lidera grupy w języku polskim. Skusicie się? Jest pewien haczyk. Podana cena nie zawiera biletów lotniczych. W podanym terminie loty z Warszawy do miejsca docelowego oraz bilety powrotne kosztują wahają się od 4830 do 6084 złotych, w zależności od linii lotniczych, jakie wybierzemy. Dodatkowo płatna jest również wiza. Jej cena wynosi 35 dolarów, co w przeliczeniu daje około 140 złotych. Za wybrane wycieczki fakultatywne również będzie trzeba zapłacić z własnej kieszeni. To oznacza, że na taki wyjazd trzeba będzie przeznaczyć minimum 12000 złotych. Więcej zdjęć Joanny Opozdy znajdziecie w galerii na górze strony.

