Urodzony w 1950 roku w Makowie Podhalańskim Jan Pęczek ma w swoim dorobku wiele produkcji, dzięki którym zdobył sympatię Polaków. Możecie kojarzyć go z "Na Wspólnej", "Samo życie" a już na pewno znacie go z roli Zenka w "Barwach Szczęścia". Oprócz epizodów w telewizji Pęczek występował także w Teatrze Współczesnym w Warszawie. W młodości równocześnie z rozwijaniem kariery aktorskiej działał w opozycji antykomunistycznej, gdzie wielokrotnie spotkały go przykre sytuacje. "Uciekając z jakiegoś "kotła" złamał pechowo nogę w kostce, która nie bardzo się chciała zrosnąć, ale rwał się do grania, choć każdy krok sprawiał mu ból, mało kto o tym wiedział, nie rozczulał się nad sobą" - mówił o Pęczku Jan Englert w rozmowie z "Super Expressem".

Jan Pęczek według przyjaciół był "nie do zdarcia"

Mimo że Pęczek na początku próbował bagatelizować ból w nodze, to ostatecznie złamanie wymusiło na nim przerwę w graniu. Aktor trzy lata spędził w gipsie, ale po powrocie nie zamierzał się oszczędzać. Po odzyskaniu sił ciężko pracował nad swoimi rolami w teatrze, skupiał się na ruchu scenicznym, i podejmował role w wielu filmach np. w "Rozmowach kontrolowanych". Jego przyjaciele - Jan Englert i Marcin Troński w rozmowie z "Super Expresem" wyznali, że Pęczek nawet w ostatnich miesiącach życia był "twardą sztuką nie do zdarcia. Jego siła budziła najwyższy podziw i szacunek". Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Jan Pęczek przed śmiercią zmagał się z ciężką chorobą

W Kwietniu 2021 roku Pęczek trafił do szpitala. Diagnoza - nowotwór szpiku kostnego. Pobyt i leczenie było podwójnie trudne, ponieważ na początku maja zmarła jego ukochana, Jadwiga. Rodzina aktora wspomina, że nawet w obliczu śmierci był spokojny, silny i opanowany. Aktor zmarł zaledwie dwa miesiące po odejściu swojej żony. Miał 71 lat.