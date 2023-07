Od 23 do 29 lipca 2023 r. odbywa się 36. Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Hasłem tegorocznego spotkania jest "Droga". W agendzie znalazły się msze św., nabożeństwa, warsztaty, ale też koncerty i spotkania z ciekawymi gośćmi. Jednym z nich był Rafał Mroczek, znany z "M jak miłość". Aktor przemawiał 24 lipca, w poniedziałek. Młodzieży opowiadał o drodze odkrywania pasji oraz jak ważna jest relacja z Bogiem.

Rafał Mroczek mówi o wierze i Bogu

W wydarzeniu bierze udział ok. 550 młodych ludzi z całej Polski. Jednym z tegorocznych prelegentów był Rafał Mroczek, który jest praktykującym katolikiem. W przemówieniu do młodych ludzi zwrócił uwagę na specyfikę dzisiejszych czasów, gdzie rządzą media społecznościowe. Zachęcał, że warto podążać własną drogą.

Bardzo często pewne natchnienia nadają kierunek naszemu życiu. Ważne jest, czy my za tymi natchnieniami pójdziemy. Wiem, że ten świat, jest inny niż ten, w którym ja dorastałem, kiedy byłem w waszym wieku. Dziś są social media, które nas z każdej strony zachęcają do różnych rzeczy, które nie są dla nas, a które zaśmiecają nam głowę. Chcielibyśmy dotknąć i spróbować wszystkiego. A z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby odnaleźć tę naszą drogę, nasze powołanie i nasze pasje. To jest najważniejsze, bo wtedy będziemy mieć taką wewnętrzną równowagę i szczęście, które będzie nas wypełniało – mówił Rafał Mroczek.

Aktor wspomniał, że na co dzień przez życie kroczy z Bogiem. "Najważniejszą cząstką człowieka jest wolność, która pozwoli nam żyć pełnią życia. Ja się tego uczę, nie jest to proste. Ale to jest ta droga, do której sam siebie każdego dnia zachęcam. Wy też wybieracie tę drogę. I najłatwiejsza – dla mnie – jest droga do wolności z Jezusem" – mówił aktor.

Rafał Mroczek pochwalił się zdjęciem z wydarzenia na Instagramie. Pod postem znalazło się wiele pozytywnych komentarzy pod adresem aktora. "Brawo, że pomimo wielu obowiązków miał pan czas przyjechać na Kalwarie Pacławską i dzielić się z młodzieżą swoimi przeżyciami", "Dobrze, że byłeś i dzieliłeś się... Dużo błogosławieństwa", "Dzięki za twoje świadectwo" - czytamy.

W ślady Rafała Mroczka poszedł Marcin Mroczek

Marcin Mroczek na pewien czas odszedł od Kościoła i wyznawał inne wartości. Przyczynił się do tego natłok obowiązków związanych ze studiami. Brat aktora cały czas starał się go nawrócić i pomóc mu ponownie uwierzyć. Niedawno Marcin przyznał, że przeszedł głębokie nawrócenie. Pomógł mu w tym brat bliźniak, który zabrał go na Jasną Górę. "Zacząłem czuć, że wiara, którą przekazali mi rodzice, to nie jest coś pustego, że Bóg naprawdę istnieje i mnie kocha" - mówił Marcin Mroczek w wywiadzie. Więcej zdjęć braci Mroczek znajdziecie w galerii u góry strony.