Anna Lewandowska jesienią ubiegłego roku postanowiła zmienić coś w swoim życiu. Postawiła na lekcje tańca, które miały wydobyć z niej kobiecość. Trenerka zdecydowała się na zmysłowy taniec, pochodzący z Karaibów - bachatę. Od tamtej pory co i rusz wstawiała filmiki ze swoim przystojnym instruktorem. Efekty przerosły chyba nawet ją samą, ponieważ żona Roberta Lewandowskiego szybko zamieniła wygodne, płaskie buty na profesjonalne obuwie taneczne na szpilce. W międzyczasie trenerka romansowała również z innym stylem tanecznym - hip hopem, ale szybko wróciła do bachaty, która stała się jej prawdziwą pasją.

REKLAMA

Zobacz wideo Stępień o Lewandowskiej

Anna Lewandowska idzie o krok dalej. Ale kocie ruchy!

Teraz Lewandowska jednak przeszła samą siebie. Widać, że nabrała już niemałej pewności siebie i umiejętności tanecznych. Zdecydowała się na popularny w ostatnim czasie taniec high-heels. Na Instagramie opublikowała nagranie, na którym nie brakuje zejść do parteru oraz zmysłowych ruchów bioder. Trzeba przyznać, że trenerka powoli zamienia się w tancerkę. Zdjęcia z pokazu jej umiejętności znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska trenuje high heels instagram.com/annalewandowska

Internauci miażdżą taniec Lewandowskich. "Nie widziałam bardziej topornego"

Żona najlepszego polskiego napastnika już zaprezentowała spore umiejętności taneczne podczas drugiego ślubu we Włoszech. Niestety, taniec nie wszystkim się spodobał, mimo że trenerka w objęciach ukochanego Roberta dwoiła się i troiła, by akrobacje wyszły jak najbardziej efektownie i spektakularnie. "Nie widziałam bardziej topornego tańca. Lepiej wychodzi im sport. Zero lekkości i seksapilu" - brzmiał jeden z komentarzy pod nagraniem.