Najnowsza produkcja Grety Gerwig wywołała na całym świecie spore poruszenie. Polska premiera filmu "Barbie" odbyła się 21 lipca. Na długo oczekiwanym wydarzeniu pojawiły się tabuny gwiazd i osób związanych z show-biznesem. Choć od premiery minął już prawie tydzień, to produkcja wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów i spotyka się z wieloma pozytywnymi opiniami.

Kłótnia po filmie "Barbie". Doszło nawet do rękoczynów

Opowieść o kultowej lalce Barbie zaintrygowała widzów z różnych zakątków świata. Po obejrzeniu filmu internauci w sieci omawiają wiele wątków, które zdecydowała poruszyć się reżyserka. Okazuje się jednak, że ożywiona dyskusja nie zawsze niesie za sobą dobre konsekwencje. W jednym z brazylijskich kin doszło do szokującej sytuacji. Były nawet rękoczyny.

Jak donosi portal TMZ, na sali kinowej pokłóciły się dwie kobiety. Świadkowie kuriozalnej sytuacji twierdzą, że jedna z nich zwróciła uwagę drugiej na to, że jej dziecko cały seans przesiedziało z nosem w telefonie. Matka dziecka, które świeciło telefonem w trakcie wyświetlania filmu, niezbyt przejęła się reprymendą. W efekcie między dwoma kobietami doszło do zaciętej wymiany zdań, która w mgnieniu oka przerodziła się w ostrą dyskusję. Potem doszło do rękoczynów. Między paniami rozpętała się bójka. Zdarzenie zostało uwiecznione przez przebywających w sali kinowej widzów. Mimo to żaden z nich nie jest w stanie stwierdzić, która z kobiet podniosła rękę jako pierwsza.

Bójka po filmie "Barbie". Nagranie trafiło do sieci

Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych sugeruje jednak, że osobą sięgającą po przemoc była kobieta w szarej koszuli, która jednym ruchem powaliła przeciwniczkę na podłogę w stronę foteli. Internauci nie przeszli wobec filmu obojętnie. Wygląda na to, że są podzieleni.

Jedni uważają, że "Barbie" nie jest filmem dla dzieci i fakt, że rodzic chciał odwrócić jego uwagę, był dobrym pomysłem. "W tym filmie było dużo insynuacji, więc nie winię rodzica, że odwracał od nich uwagę swojego dziecka" - napisał jeden z internautów. Z kolei inni twierdzą, że wina leży po stronie matki, która nie powinna przeszkadzać w seansie innym. "Jak chcesz iść do kina, to albo jesteś cicho, albo wychodzisz z sali" - dodał kolejny. Więcej zdjęć z premiery filmu znajdziecie w galerii na górze strony.

