Od tygodnia wszyscy zastanawiają się, co dalej ze związkiem Dody i Dariusza Pachuta. Fanów zaniepokoiły zmiany, które zauważyli na ich profilach na Instagramie. Zniknęły wspólne zdjęcia, a co najbardziej niepokojące, przestali obserwować się nawzajem. A wiadomo, co w dzisiejszych czasach taki zabieg oznacza. Kilka dni temu nastąpił przełom. Sportowiec znowu należy do grona followersów artystki. Pytania fanów o Dodę doprowadziły jednak do tego, że Pachut zmienił konto na prywatne. Nie udzielił też żadnego komentarza. Zmieniła to artystka. W najnowszym wywiadzie zareagowała na pojawiające się w sieci plotki o rozstaniu.

Zobacz wideo Doda o Ibiszu: Lubię takich ludzkich ludzi w show-biznesie. To jest rzadkość

Doda mówi o związku z Dariuszem Pachutem

Artystka przygotowuje się do trasy koncertowej. W rozmowie z Pomponikiem opowiedziała o przygotowaniach. Skupiła się na wyborze odpowiednich tancerzy. Przyznała, że szuka prawdziwych artystów, którzy są w stanie zahipnotyzować publiczność. "Artyści są wolnymi ptakami - nie da się ich okiełznać" - przyznała. To stwierdzenie można dwuznacznie zinterpretować, wiedząc, że w związku Dody i Pachuta prawdopodobnie nie dzieje się najlepiej. Na koniec rozmowy została zapytana o sprawy prywatne i plotki o rozpadzie związku. "Niech każdy zajmie się swoim kawałkiem podłogi" - stwierdziła krótko. Więcej wspólnych zdjęć pary znajdziecie w galerii u góry strony.

Pachut spędza czas z dziećmi w górach. A Doda? Pełen relaks

Doda wymownie daje znać, co dalej z jej związkiem

Dwa dni temu na Instagramie Dody pojawił się nowy sygnał, że związek z Dariuszem Pachutem to już koniec. Wcześniej fani pary mogli mieć nadzieję. Na InstaStories dodała zdjęcie z siłowni w odbiciu lustrzanym - wyraźnie widać było, że ma personalizowane etui na telefon z romantycznym zdjęciem z Dariuszem. Kilka godzin później tak samo zrobił sportowiec - również sfotografował się na siłowni i też pokazał, że ma podobne etui z Dodą. Coś jednak musiało się zmienić, bowiem po etui z Dariuszem u Dody nie ma już śladu.