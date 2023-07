Marika z "Hotelu Paradise" została mamą! Pochwaliła się zdjęciem z dzieckiem

Marikę widzowie doskonale znają z piątej edycji "Hotelu Paradise" . Po nieudanej relacji w programie z Jay'em, opuściła hotel jako singielka. Jakiś czas później pochwaliła się swoim fanom, że poza kamerami znalazła prawdziwą miłość i, mimo że "Mary" nie dzieli się aż tak chętnie swoim życiem prywatnym, to postanowiła przekazać Internautom radosną nowinę. Więcej zdjęć zobaczysz w galerii na górze strony.

Marika Worach z "Hotelu Paradise" miała przygotowane imię dla dziecka

Marika chętnie udostępniała zdjęcia z sesji ciążowej na Instagramie. Fani gratulowali jej odnalezienia "tego jedynego" z którym pozowała na większości fotografii. Płeć dziecka była wszystkim dobrze znana, a imię para przygotowała dużo wcześniej. "Będziemy mieć synka! Wybraliśmy imię Samuel" - napisała na Instagramie. Dlaczego taki wybór? Uczestniczka zamieściła też wyjaśnienia. "Imię, jakie mamy przygotowane dla naszego maluszka, jest moim spełnieniem pod względem wysłuchania licznych modlitw i też takie ma znaczenie, z pochodzenia Biblijnego oznacza "Bóg wysłuchał".

Marika Worach z "Hotelu Paradise" została mamą

Marika wraz z partnerem przywitali już na świecie swojego syna. Celebrytka pochwaliła się na Instagramie zdjęciem po porodzie i dodała wzruszający podpis. "Witamy się na świecie z Samuelem. Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i wszelkie gratulacje. Ja muszę przyznać, że Dawid był dzielny, krok w krok szedł ze mną i jego wsparcie było niezastąpione, po prostu gdyby nie on, to chyba zobaczyłabym orła cień". Gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom i życzymy wszystkiego, co najlepsze.

Marika Worach Fot. @m.m.worach/ Instagram