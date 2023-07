Krystyna Janda od lat nie ukrywa, że jest bardzo krytyczna wobec obozu władzy w Polsce. Legendarna aktorka bierze udział w protestach i chętnie podpisuje się pod kolejnymi inicjatywami, które mają uderzyć w rząd. Od lat popiera Donalda Tuska i jego partię, za której czasów dostawała spore dotacje na prowadzone teatry. Były premier został obrażony przez Jarosława Kaczyńskiego. Na tę publiczną wypowiedź postanowiła zareagować gwiazda.

Krystyna Janda broni Donalda Tuska

23 lipca w Stawiskach na Podlasiu odbył się piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński w przemówieniu zaatakował rywala, Donalda Tuska. Nazwał byłego premiera "wrogiem narodu" oraz "tym ryżym, który jest największym zagrożeniem dla Polski" i życzył sobie, aby polityk wyjechał do Niemiec. Oberwało się także Konfederacji, a tym samym rozwiał wątpliwości na jakąkolwiek koalicję między partiami. Wypowiedź została odebrana przez społeczeństwo jako skandaliczna. Krystyna Janda postanowiła poprzeć Donalda Tuska w krótkim poście na Facebooku. "Czuję się ryża" - napisała w nawiązaniu do słów Jarosława Kaczyńskiego.

Ryży to kolor rdzawy, podobny do koloru pomarańczowego. To nawiązanie do koloru włosów. Według prezesa PiS, Tusk jest rudy. Warto dodać, że ten kolor włosów kojarzy się z negatywnymi stereotypami. Rudzi mają być wredni, złośliwi czy fałszywi. Krótki post, a wywołał ogromne poruszenie wśród internautów. Deklarację Jandy skomentowało prawie 800 osób. Większość komentujących zgadza się z artystką. "Ja też. Ryże jest piękne", "Ja również, super kolorek", "Na wybory się ufarbuję na rudo" - czytamy w licznych komentarzach. Więcej zdjęć Krystyny Jandy znajdziecie w galerii u góry strony.

