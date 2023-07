Wiosną 2008 roku zagraniczne media huczały od plotek, że Mariah Carey spotyka się aktorem i komikiem Nickiem Cannonem. Choć para relację starała się ukryć w tajemnicy, wszelkie wątpliwości rozwiała osoba z rodziny Cannona, która w rozmowie z "E! News" przyznała, że aktor i wokalistka wzięli ślub po dwóch miesiącach związku. W lipcu 2008 roku potwierdzili to w mediach sami zainteresowani, a przez kolejne lata małżonkowie wypracowali sobie pozycję amerykańskiej "power couple". Dwa lata później Carey i Cannon podzielili się z fanami informacją o ciąży. Bliźniaki pary - Moroccan i Monroe - przyszły na świat w kwietniu 2011 roku.

Odnowa przysięgi, sielanka i rozwód

Z zewnątrz mogło wydawać się, że życie pary jest wręcz perfekcyjne. W 2012 roku Mariah Carey i Nick Cannon wyjechali z dziećmi do Paryża, gdzie nie tylko świętowali pierwsze urodziny bliźniaków, ale też w czasie hucznego przyjęcia odnowili przysięgę małżeńską. Ponowną podwójną imprezę powtórzyli także rok później - tym razem w Disneylandzie. Jednak już w 2014 roku w mediach pojawiły się spekulacje, że małżonkowie przechodzą kryzys, a plotki o problemach pojawiały się regularnie przez kilka miesięcy. W grudniu tego samego roku Cannon w programie "Good Morning America" potwierdził, że on i Carey nie są już razem. Batalia rozwodowa ciągnęła się do 2016 roku, jednak jeszcze przed jej zakończeniem aktor przyznał, że pewnie nigdy nie stanie już na ślubnym kobiercu.

Jest około 50 proc. szans, że małżeństwo przetrwa. Jeśli nie udało się za pierwszym razem i to przeżyłeś, raczej nie powinieneś tego robić podobnie - stwierdził w rozmowie z "DuJour".

Małżonkowie pozostawali jednak w dobrych relacjach. Nie tylko dzielili się opieką nad dziećmi, ale też spędzali z nimi wspólnie czas, a nawet całą czwórką pojawiali się na medialnych wydarzeniach. Jak podaje "People", Carey wyznała także, że ona i jej mąż być może zdołaliby się dogadać, gdyby nie fakt, iż obydwoje mają bardzo mocne charaktery.

Kolejne związki i rodzinna tragedia

Choć to Nick Cannon złożył pozew o rozwód z Mariah Carey, w rozmowach z mediami podkreślał, że rozstanie było dla niego traumatycznym przeżyciem. W czerwcu 2017 roku przyznał, że nie jest w pełni stanie otworzyć się na nową relację. "Jestem złamany i rozbity. Nie mam dziewczyny, ciągle umawiam się na randki. Czemu by nie? Nie jestem w związku, powinienem się umawiać" - powiedział "Entertainment Tonight". Kilka miesięcy przed tą wypowiedzią Cannon powitał na świecie trzecie dziecko, syna o imieniu Golden Sagon. Matką chłopca jest Brittany Bell, z którą aktor spotykał się z przerwami po rozstaniu z Carey. Trzy lata później para doczekała się także córki Powerful Queen.

W 2021 roku Nick Cannon został ojcem kolejnej trójki dzieci. W czerwcu na świat przyszły bliźniaki Zion Mixolydian i Zillion Heir, których matką jest Abby De La Rosa. Zaledwie kilka dni później urodził się chłopiec o imieniu Zen, którego aktor doczekał się z Alyssą Scott. Pięć miesięcy później Cannona i Scott spotkała jednak ogromna tragedia. U Zena zdiagnozowano złośliwy guz mózgu, a chłopiec zmarł po zaledwie kilku miesiącach. W rocznicę urodzin syna rodzice poinformowali o założeniu fundacji jego imienia, której celem jest niesienie pomocy rodzinom pogrążonym w żałobie po stracie dzieci, a także wsparcie leczenia pediatrycznego.

Nick Cannon nie zamyka się na kolejne dzieci

W czerwcu 2022 roku Nick Cannon doczekał się syna Legendary Love z Bre Tiesi, z którą przez kilka lat pozostawał w otwartym związku. Trzy miesiące później aktor świętował także narodziny córki Onyx Ice Cole, której matką jest LaNisha Cole, oraz syna Rise Messiah będącego trzecim dzieckiem aktora i Brittany Bell. W listopadzie tego samego roku na świat przyszły kolejne dwie córki Nicka Cannona. Abby De La Rosa urodziła dziewczynkę o imieniu Beautiful Zeppelin, a Alyssa Scott została mamą Halo Marie. Więcej zdjęć aktora i jego dzieci znajdziecie w galerii na górze strony.

Cannon nie ukrywa, że bycie ojcem jedenaściorga dzieci jest dla niego ogromnym wyzwaniem. Jak przyznał w programie "The Checkup with Dr. Agus", zdarza się, że ma wyrzuty sumienia, ponieważ nie jest w stanie poświęcić wszystkim tak dużo czasu, jakby chciał. Choć aktor nie ukrywa, że opieka nad taką gromadką wymaga bardzo dużo pracy, nie wyklucza jednak, że jego rodzina jeszcze się powiększy. "Bóg o tym zadecyduje" - powiedział w rozmowie z "Entertainment Tonight" w lutym 2023 roku.