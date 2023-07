Szczęśliwy kupiec za pierścień legendy hip-hopu Tupaca Shakura zapłacił ponad milion dolarów. Klejnot wystawiono na aukcji w Sotheby's. Raper dedykował go ukochanej.

fot. screen youtube.com/ 2Pac and Snoop Dogg Interview at the MTV Video Music Awards 1996 ; Tupac Shakur's infamous crown ring is going up for auction | USA TODAY