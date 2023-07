13 sierpnia 2021 roku Krzysztof Ibisz ożenił się z Joanną Kudzbalską, uczestniczką "Top Model" i lekarką pracującą w jednym ze szpitali powiatowych. We wrześniu ubiegłego roku doczekali się syna, któremu nadali imię Borys. Dla prezentera to trzecie dziecko, a dla modelki pierwsze. Gwiazda Polsatu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie chwali się urywkami z życia codziennego, a także kadrami z pracy. Joanna Ibisz niekoniecznie. Lekarka stroni od blasku fleszy i nadmiernej ekspozycji życia prywatnego w mediach. Zrobiła wyjątek i udzieliła wywiadu w "Dzień dobry TVN".

Joanna Ibisz zdradza kulisy małżeństwa z prezenterem

W śniadaniówce żona prezentera opowiedziała naprawdę sporo o związku z Ibiszem. Była to prawdziwa gratka dla fanów pary. Joanna Ibisz wróciła do momentu, kiedy między nią a mężem zaiskrzyło. Wyznała, że ma wsparcie w partnerze. "Krzysztof chyba złapał się na to "wow", że robię studia medyczne. Wspiera mnie we wszystkim". Ibisz zdecydowała się również na zaskakujące wyznanie na temat ślubu z prezenterem. Powiedziała coś, co wiedziało tylko najbliższe grono.

Nie mówiłam tego, ale nasz ślub był sfingowany. Podaliśmy, że był dzień wcześniej, żeby nie było mediów. Prawdziwa rocznica jest 14 sierpnia - zdradziła.

Joanna Ibisz mimo że brała udział w jednym z najpopularniejszych show "Top model", wcale nie zabiega o sławę. Jeśli jednak ma ona przynieść korzyści dla innych i pomaga w robieniu dobrych rzeczy jest, jak najbardziej za. "Jeśli się zdarzy, że ktoś mówi, że jestem podobna do Joanny Ibisz, to mówię, że to nie ja. […] Chociaż przyznam, że rozpoznawalność Krzysztofa może pomóc w promowaniu fajnych rzeczy" - mówiła Joanna Ibisz. Więcej zdjęć rodziny Krzysztofa Ibisza znajdziesz w galerii u góry strony.

Krzysztof Ibisz, Joanna Ibisz z synem Fot. @krzysztof_ibisz_official