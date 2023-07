Śmierć Sinéad O'Connor wstrząsnęła fanami piosenkarki na całym świecie. O tym, że znana irlandzka wokalistka nie żyje dowiedzieliśmy się 26 lipca, ale na razie dokładna data śmierci, tak jak i jej przyczyna nie są znane. Tej wiadomości nie spodziewał się też Marek Sierocki. W rozmowie z Plotkiem dziennikarz muzyczny nie ukrywał zaskoczenia. "Tąpnęło mną na tę wieść, że Sinead nie żyje. Nie spodziewałem się, że odejdzie tak szybko" - powiedział nam i opowiedział o jej koncercie, na którym miał okazję być. Jak ją zapamięta?

Sinéad O'Connor nie żyje. Marek Sierocki wspomina jej koncert

Sinéad O'Connor wydała 10 albumów studyjnych. Jej talent muzyczny docenia Marek Sierocki, o czym opowiedział Plotkowi. "Była to świetna i charyzmatyczna wokalistka. Przede wszystkim zapamiętaliśmy ją dzięki piosence "Nothing Compares 2 You", którą napisał Prince, a ona ją genialnie zaśpiewała. Niesamowity głos i pazur na scenie. Wielka szkoda, że nie zaśpiewa nam nic już nowego" - powiedział dziennikarz, który swego czasu słuchał ją na żywo i zwrócił uwagę na pewną symbolikę.

Miałem okazję być na jej koncercie w Londynie ok. 20 lat temu, a może nawet i więcej. Zrobiła na mnie wtedy duże wrażenie. Jeśli chodzi o to, co potrafiła zaprezentować na scenie, to była tam widoczna magia. Miała świetny kontakt z fanami, którzy byli na koncercie. To nie była artystka, która wychodziła i tylko śpiewała, odcinając się od publiki. Czuło się, że poprzez swój śpiew nawiązuje kontakt z publicznością i jej na niej zależy. Uważam, że to symboliczne, że o śmierci Sinéad dowiedzieliśmy się w dniu urodzin Micka Jaggera. Cóż, jedni kończą dziś 80 lat jak on, dzisiaj, a inni nie dożywają 60-tki... - podsumował gorzko Sierocki w rozmowie z Plotkiem.

Oświadczenie rodziny w sprawie śmierci Sinéad O'Connor