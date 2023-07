Jennifer Aniston na Instagramie dzieli się urywkami z prywatnego życia. Można tam podejrzeć nie tylko jej zawodowe sukcesy, ale i wnętrza domu. Niedawno podzieliła się z fanami nagraniem, na którym widać, jak robi swoją ulubioną kawę. My patrzymy na kuchnię, gdyż ta odbiega od trendów, do jakich przyzwyczaiły nas gwiazdy. Aktorka nie wprowadziła do wnętrz sterylnego klimatu, a pomieszczenie nie wygląda jak z katalogu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jennifer Aniston swoim pierwszym postem rozbiła Insagrama. Teraz rozbija... telefon

Jennifer Aniston uwielbia swoją kuchnię. Jest w niej mnóstwo miejsca

Pierwsze, co rzuca się w oczy w kuchni Jennifer Aniston to nietypowy kolor szafek. Aktorka postawiła na odcień miodowego drewna. Nie jest zbyt jasno, wręcz przeciwnie. Przestrzeń na ścianach została wypełniona czarną płytą. Blaty są w tym samym kolorze. Uwagę zwraca także ilość miejsca do przechowywania. Szafki wiszące są bardzo długie i sięgają sufitu. W otwartym wnętrzu stoi też ogromna wyspa. Co więcej, gwiazda ma także pokaźnych rozmiarów kuchenkę z piekarnikiem. Z pewnością mieści się tam kilka potraw naraz. Aktorka uwielbia gotować i od czasu do czasu dzieli się w mediach społecznościowych kadrami z przygotowywania posiłków.

Jennifer Aniston bez makijażu. W wersji sauté wygląda oszałamiająco

Kuchnia Jennifer Aniston jest daleka od minimalizmu

W kuchni nie brakuje też sprzętów - dobrego ekspresu do kawy, czy miksera. Gwiazda nie idzie za modą na minimalizm - na blatach ustawione są pojemniki z kawą czy słoiki z przyprawami. A przed nagrywaniem filmików z kuchni - nie stara się, aby wszystko było pochowane. Można dostrzec codzienne użytkowanie pomieszczenia, a nawet plamy na blatach. Widać, że aktorka traktuje kuchnię jak serce domu, ale i przestrzeń roboczą. Spędza w niej dużo czasu i nie przejmuje się nieładem podczas codziennych obowiązków. Więcej zdjęć kuchni Jennifer Aniston znajdziecie w naszej galerii.