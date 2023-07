Sinead O’Connor nie żyje. Irlandzka wokalistka miała 56 lat. Długo walczyła o swoje zdrowie psychiczne. Zmarła zaledwie 18 miesięcy po śmierci swojego 17-letniego syna. Jak poinformował "The Irish Times", we wtorek wieczorem (25 lipca 2023) odeszła. Irlandzka piosenkarka zdobyła sławę na całym świecie w 1990 roku dzięki rozdzierającemu serce coverowi Prince'a "Nothing Compares 2 U".

Nie żyje Sinead O’Connor

Artystka zmarła 18 miesięcy po tym, jak jej 17-letni syn Shane, odebrał sobie życie. Doszło do tego w styczniu 2022 roku, po ucieczce ze szpitala, podczas obserwacji samobójczej. O’Connor dzieliła życie między Co Roscommon w Irlandii a Londynem. Piosenkarka zmieniła imię na Shuhada' Sadaqat w 2018 roku, kiedy przeszła na islam. W ostatnim tweecie gwiazda zamieściła zdjęcie Shane'a i napisała: "Od tego czasu żyję jako nieumarłe nocne stworzenie. Był miłością mojego życia, lampą mojej duszy". Media nie ujawniły dotychczas przyczyny śmierci irlandzkiej wokalistki.

Życie i kariera artystki

Znana na całym świecie artystka z Dublina wydała dziesięć albumów studyjnych, a jej piosenka "Nothing Compares 2 U" została okrzyknięta światowym singlem numer 1 w 1990 roku przez Billboard Music Awards. Sinead O'Connor została w tym roku wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE. Sinead O'Connor od lat zmagała się z problemami psychicznymi. W roku 2007 publicznie przyznała, że ma za sobą próbę samobójczą, a kilka lat później w postach na Twitterze pisała, że chce umrzeć, ponieważ "ma dość bycia traktowaną jak wariatka". Artystka cierpiała na zaburzenie afektywne dwubiegunowe.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800 70 2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod TYM LINKIEM znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.