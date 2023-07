Meghan Markle na oficjalnych wyjściach stara się wyglądać perfekcyjnie. Jednak podczas nagrań serialu o niej samej i księciu Harrym, wpuściła do domu kamery. To właśnie wtedy cały świat dostał okazję, żeby zobaczyć, jak księżna Sussex wygląda na co dzień.

8 Northern Ireland Office, CC BY 2.0 / Wikimedia.org Otwórz galerię Na Gazeta.pl