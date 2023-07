Książę Harry i Meghan Markle po narodzinach Archiego mieli usunąć z aktu urodzenia chłopca imiona Markle i zamienić je z tytułem, który żona Harry'ego otrzymała już po ślubie. Eksperci uważają, że był to ważny element planu opuszczenia rodziny królewskiej.

9

Andrew Milligan/PA Images, via Associated Press, flickr.com/ License: All rights reserved by A Great Reckoning