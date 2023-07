W 2021 roku Julia Wieniawa nagłośniła małą aferę w związku z zdjęciem, które widnieje przy jej nazwisku na Wikipedii. Gwiazda żaliła się, że do publikacji o jej życiorysie ktoś dodał "najgorsze zdjęcie ever". Zaapelowała do fanów o to, by ją wspomogli i doprowadzili do zmiany fotki. "Kto dodał to najgorsze zdjęcie na świecie? Powiedzcie mi, czy da to się jakoś zmienić? Albo czy któreś z was mogłoby to jakoś zmienić? Please!" - rozpaczała na InstaStories. Po dwóch latach w końcu ktoś ulitował się nad Julią Wieniawą. Zdjęcie zostało zmienione. Jednak czy na lepsze?

Gwiazda w końcu doczekała się zmiany zdjęcia na Wikipedii

Julia Wieniawa w końcu może odetchnąć z ulgą. Jej "najgorsze zdjęcie ever" zniknęło z Wikipedii. Jesteście ciekawi, jak wyglądało? Znajdziecie je w galerii u góry strony. Jest z czasów początków kariery aktorki. Która fotografia zastąpiła tę niechcianą? Gwiazda pochwaliła się tym na Instagramie. Najwidoczniej nowe zdjęcie bardzo jej odpowiada. "Wreszcie ktoś mi zmienił zdjęcie profilowe na Wikipedii z jakiegoś najgorszego lambadziarskiego ever na to. God bless you" - napisała uradowana Wieniawa. Czy to jednak dobry wybór? Zmienione zdjęcie swego czasu zostało skrytykowane w mediach. Chociaż gwiazda wygląda na nim nieskazitelnie.

Nowe zdjęcie Julii Wieniawy na Wikipedii Fot. @juliawieniawa

Julia Wieniawa została porównana do Fiony ze "Shreka"

Artystka wystąpiła na Polsat SuperHit Festiwal, gdzie zaśpiewała utwór "Zabierz tę miłość" w duecie z aktorem Maciejem Musiałowskim. Na tę okazję wybrała piękną szmaragdowo-zieloną suknię do ziemi. Wokalistka jak zawsze prezentowała się pięknie, ale któryś z internautów postanowił porównać ją do Fiony ze "Shreka". Jak Wieniawa zareagowała na to uszczypliwe porównanie? Aktorka opatrzyła zdjęcie roześmianymi do łez emotkami, sugerując, że ją to bardzo rozbawiło i zupełnie nie czuje się urażona.