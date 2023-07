Zdjęcia gwiazd z czasów młodości zawsze robią na fanach kolosalne wrażenie. Wszystko przez zupełnie inny styl i ukrywane zabiegi estetyczne, które znacznie odbiegają od dzisiejszych standardów. Tym razem na tapetę trafiła Joanna Krupa wraz z fotografią, na której nie ma nawet 20 lat.

Zobacz wideo Joanna Krupa pozowała na ściance z córką. Mała Asha wysyłała buziaki reporterom

Krupa z biegiem lat coraz piękniejsza? Zdjęcia z młodości szokują

Gwiazdę śledzi rzesza fanów zarówno na prywatnym Instagramie, jak i licznych grupach specjalnie jej dedykowanych. Jednak zdjęcie z dawnych czasów, gdy Krupa miała zaledwie 19 lat, rozczula, ale i jednocześnie bawi. Doskonale obrazuje to, jak odmienny styl wówczas panował. Młoda Joanna z pewnością nie wiedziała wówczas, jak potoczy się jej kariera, choć mimo to widać drapieżny błysk w jej oku. Pozostałe elementy są bardzo naturalne, a nawet iście swojskie. Widać typową dla tego okresu modę na cienkie brwi i mocny makijażu oczu. Więcej zdjęć modelki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kariera Joanny Krupy. Przez lata ceniono ją za urodę

Joanna Krupa od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek. Zrobiła karierę zarówno w rodzimym kraju, jak i w Stanach Zjednoczonych. Rozpoznawalność w Polsce można jej przypisać m.in. za udział w topowym programie "Top Model" realizowanym przez TVN, gdzie zasiada jako przychylna nowym twarzom, ale i wymagająca jurorka.

Przygoda Krupy rozpoczęła się jednak od modelingu, który po dzień dzisiejszy uznaje za swego rodzaju profesję i konik. Nim trafiła do show-biznesu, zaczęła pracę jako fotomodelka - miało to miejsce zaraz po pierwszym skandalu z jej udziałem, gdy wyszło na jaw, że powiększyła sobie piersi. Później poszło jak z płatka - Polka pojawiła się na okładkach wielu prestiżowych magazynów na całym świecie takich jak "GQ", "Maxim", "Playboy" czy "FHM". W latach 2005-2007 zajmowała odpowiednio 78., 61. i 66. miejsce w zestawieniu 100. najgorętszych kobiet miesięcznika "Maxim". Warto też dodać, że w 2007 znalazła się wśród 25 najseksowniejszych kobiet świata według "Playboya". W późniejszych latach zyskała kolejny sukces po tym, jak z okazji dziesięciolecia magazynu "CKM" zajęła trzecie miejsce w zestawieniu dziesięciu najseksowniejszych Polek.

Joanna Krupa i Douglas Nunes wrócili do siebie? Pojechali razem na wakacje

Joanna Krupa dwa razy wychodziła za mąż

Krupa pierwszy raz na ślubnym kobiercu stanęła w 2013 roku z amerykańskim przedsiębiorcą Romainem Zago, z którym rozwiodła się po czterech latach małżeństwa. Polka po raz kolejny zdecydowała się na miłosne "tak" w 2018 roku, kiedy to poślubiła Douglasa Nunesa, któremu rok później urodziła córkę, Ashę. Niestety niedawno para ogłosiła, że zamierza wziąć rozwód. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Co widnieje w pozwie rozwodowym męża Joanny Krupy? To dlatego zakończył małżeństwo.