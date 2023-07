10 czerwca 2023 roku Karolina Pisarek i Roger Salla obchodzili pierwszą rocznicę ślubu. Plotek dowiedział się, że zakochani nie zapomnieli o tym dniu, ale spędzili go w kontrze do tego, co działo się u nich rok temu. Piękna modelka w rozmowie z naszym dziennikarzem zdradziła, że zamiast kolacji w wystawnej restauracji czy bajkowego wyjazdu, udała się z mężem do znanej sieciówki na "śmieciowe" jedzenie.

Wiemy, jak Karolina Pisarek świętowała pierwszą rocznicę ślubu

Coraz więcej osób publicznych decyduje się na odnowienie przysięgi małżeńskiej i ponowne wesele. Trend ten przypadł do gustu Karolinie Pisarek i w rozmowie z Plotkiem nie ukrywa, że jak razem z Rogerem będą mogli pochwalić się długim stażem, zdecydują się na podobny ruch. "Bardzo mi się podoba ten pomysł z odnawianiem przysięgi małżeńskiej. Kiedyś na pewno się na to zdecydujemy. Natomiast dopiero za nami pierwsza rocznica, więc myślę, że o takim odnowieniu będziemy myśleć bliżej dziesiątej rocznicy niż drugiej" - wyznała Plotkowi. Przy okazji modelka opowiedziała, jak spędzała swoją niedawną, pierwszą rocznicę ślubu. Tego dnia gwiazda "Top model" odłożyła dietę na bok, bo nawet ona pozwala sobie na kulinarne słabości.

Na pierwszą rocznicę pojechaliśmy do McDonalda. Naprawdę! Pojechaliśmy tam na kolację i było fajnie, tak na luzie. Zdarza mi się jeść fast-foody, też jestem człowiekiem. Na co dzień dbam o zdrowie i pilnuję diety, ale bywają dni, że po prostu sobie cheatuję. To jest zdrowe dla głowy - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem Karolina Pisarek.

