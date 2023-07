Finał procesu Kevina Spaceya. Zalał się łzami, kiedy usłyszał werdykt

Kevin Spacey usłyszał aż 12 zarzutów: siedmiu napaściom seksualnym, trzem nieprzyzwoitym napaściom, jednemu oskarżeniu o doprowadzenie osoby do aktywności seksualnej bez zgody i jednemu oskarżeniu o doprowadzenie osoby do penetracyjnej aktywności seksualnej bez zgody. Kolejny zarzut nieprzyzwoitej napaści został dodany w trakcie procesu, zwiększając do 13 całkowitą liczbę domniemanych przestępstw wymienionych w akcie oskarżenia. 19 lipca, cztery zarzuty o nieprzyzwoitą napaść zostały usunięte przez sędziego z powodu "prawnych uchybień technicznych" - czytamy w "The Guardian". Zarzucone mu czyny miał popełnić w latach 2001-2013, kiedy gwiazdor pełnił funkcję dyrektora teatru Old Vic w południowym Londynie. Aktor nie przyznawał się do zarzutów. Wielokrotnie zaprzeczał. W końcu zapadł wyrok. Aktor został uniewinniony. Dziś przypadają również jego 64. urodziny. Co za prezent.

Kevin Spacey uniewinniony

Kevin Spacey może odetchnąć z ulgą. Został uznany za niewinnego dziewięciu napaści na tle seksualnym. W poniedziałek 24 lipca ława zaczęła obrady. Po 12 godzinach i 26 minutach w ciągu trzech dni ławnicy powróciła w środę 26 lipca i wydała werdykt, że Spacey nie jest winny zarzucanych mu czynów. Spacey płakał w Southwark Crown Court, gdy odczytywano wyroki o niewinności. Jak przekazuje BBC, po usłyszeniu werdyktu uściskał menadżera i zespół prawników oraz podziękował pracownikom sądu. Ława przysięgłych uniewinniła aktora od siedmiu zarzutów napaści na tle seksualnym, jednego zarzutu doprowadzenia osoby do aktywności seksualnej bez zgody i jednego zarzutu doprowadzenia osoby do penetracyjnej aktywności seksualnej bez zgody. Proces w Southwark Crown Court trwał prawie cztery tygodni. Zeznało wiele osób, w tym sam Spacey. Świadkami obrony byli Sir Elton John, który pojawił się za pośrednictwem łącza wideo z Monako, a także mąż Sir Eltona, David Furnish.

Kevin Spacey zapłakany w brytyjskim sądzie. "Straciłem wszystko"

Co teraz z karierą aktora?

Kevina Spaceya czeka ciężka walka o odbudowanie kariery aktorskiej, która pozostała w strzępach. Wraz z piętrzącymi się zarzutami i brakiem aktywności na planie, cios finansowy dla znanego aktora był równie druzgocący. Koszty jego obrony w samym tylko procesie w Wielkiej Brytanii wyniosły ponad 1 mln funtów, co jest kwotą znacznie wyższą niż amerykańskie opłaty prawne. Dwukrotny zdobywca Oscara był niegdyś jednym z najsłynniejszych nazwisk Hollywood. Zarzuty przeciwko niemu spowodowały, że został zwolniony z "House Of Cards", a następnie upokorzony usunięciem z filmu Sir Ridleya Scotta "Wszystkie pieniądze świata". Więcej zdjęć z procesu aktora znajdziecie w galerii u góry strony.

Kevin Spacey Fot. AP

Co gorsza, dwa lata temu arbiter orzekł, że jego domniemane niewłaściwe zachowanie seksualne stanowiło naruszenie umowy i kazano mu zapłacić 25,5 miliona funtów producentom "House of Cards" - produkcji, z której został zwolniony. Spacey przegrał w zeszłym roku apelację mającą na celu unieważnienie wyroku, choć to, czy przekazał pieniądze, pozostaje tajemnicą. Aktor sprzedał rezydencję w Los Angeles za 8,5 miliona funtów na krótko przed wybuchem skandalu. Nadal posiada apartament o wartości 2,5 miliona funtów w ekskluzywnym londyńskim wieżowcu z widokiem na brytyjski parlament, gdzie przebywał podczas sprawy sądowej.