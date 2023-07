W 2018 roku Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ślub prawie do końca udało im się zachować w tajemnicy przed mediami, a radosną nowiną podzielili się na Instagramie po uroczystości. "Tak, że tak... Amen @sebastiankarpielbulecka" - napisała modelka pod zdjęciem z mężem, na którym zaprezentowali obrączki. Pobrali się w kościele w Kościelisku, mieli tradycyjne stroje góralskie. Aż trudno uwierzyć, że od tego dnia minęło pięć lat.

Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska obchodzą kolejną rocznicę ślubu

W dniu rocznicy to Sebastian Karpiel-Bułecka pierwszy uczcił ważne dla nich święto. Opublikował zdjęcie, zrobione 26 lipca 2018 roku. Małżonkowie pozują na nim na tle gór. Lider Zakopower zaczął wpis od kilku emotek w kształcie czerwonych serc. "@pkrupinska Dziękuję" - zwrócił się do żony. Następnie podziękował świadkom, którzy również znaleźli się na kadrze. Za to Paulina Krupińska dodała film, w którym znalazły się materiały pochodzące z dnia ślubu.

"Dzisiaj nasza piąta rocznica ślubu z @sebastiankarpielbulecka i takie wspomnienie z tego dnia #aniversary #weedinganniversary" - czytamy w poście, który pojawił się na jej profilu 26 lipca 2023 roku. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wyglądała uroczystość. Małżonkowie na ujęciach okazują sobie czułość, a także widzimy więź, jaka ich łączy. Pojawiły się także fragmenty z parkietu. Internauci zostawili wiele miłych słów pod adresem małżonków. "Miłości na kolejne lata", "Dużo miłości i przyjaźni każdego dnia", "Kochajcie się i lubcie się wzajemnie. To ważne" - piszą. My również serdecznie gratulujemy!

