Polscy siatkarze zdobywają ostatnio coraz większe sukcesy, co udowodnili podczas finału Ligi Narodów. Do znanych graczy należy 25-letni Tomasz Fornal, który na początku roku łączony był ze znaną z "Top Model" Sandrą Rosz. Życiowe uczuciowe sportowca ponownie wraca na języki, tym razem za sprawą relacji z fryzjerką, influencerką i bizneswoman, Sylwią Gaczorek.

Sylwia Gaczorek i Tomasz Fornal są razem? Internauci spekulują

Choć Sylwia Gaczorek i Tomasz Fornal nie wrzucili do sieci wspólnego zdjęcia, to internauci przeprowadzili małe śledztwo, z którego wynika, że zainteresowani nie tylko obserwują się na Instagramie, lubią swoje zdjęcia, ale i... publikują z tych samych miejsc. To jednak nie wszystko. Jedna z trójmiejskich restauracji opublikowała nagranie, na którym widać świętujących sukcesy siatkarzy. Widzimy na nim Fornala i Gaczorek, którzy siedzą przy jednym stoliku.

Sylwia Gaczorek i Tomasz Fornal przy jednym stoliku fot. Instagram @chlebiwinochmielnogdansk

Kim jest Sylwia Gaczorek? Zaczynała od zera, a milionerką stała się w wieku 25 lat

Sylwia Gaczorek doświadczenie we fryzjerstwie zdobywała m.in. u boku znanego stylisty Macieja Maniewskiego. Swój pierwszy salon fryzjerski otworzyła w Krakowie, gdzie mieszkała przez wiele lat. W 2021 roku wystartowała z kolejnym biznesem - tym razem warszawskim salonem. Gaczorek rozpoznawalność zdobyła jednak przede wszystkim przez działalność w sieci. Pod koniec 2022 roku była gościem podkastu Żurnalisty, gdzie przyznała, że drogę na szczyt rozpoczęła od zera. W jej rodzinie brakowało pieniędzy i z tego względu chciała szybko zacząć na siebie zarabiać. Gaczorek milionerką stała się już w wieku 25 lat.

