Aleksandra Żebrowska jest żoną Michała Żebrowskiego. Para pobrała się 2009 roku. Małżeństwo wspólnie wychowuje czwórkę dzieci: Franciszka, Henryka, Feliksa i Łucję. Rok po ślubie powitali na świecie pierwszego syna. Drugi syn urodził się w 2013 roku, a najmłodszy przyszedł na świat w 2020 roku. Jedyna córka urodziła się w lipcu 2022 roku. Żebrowscy należą do tego grona celebrytów, którzy chętnie dzielą się życiem prywatnym i aktywnie działają w mediach społecznościowych. Na Instagramie często pokazują, jak z przymrużeniem oka patrzą na rzeczywistość.

Aleksandra Żebrowska nadaje prosto z sypialni. Dziecko zafundowało jej wczesną pobudkę

Aleksandra Żebrowska słynie z promowania naturalności i pokazywania rzeczywistości taką, jaka jest. Na jej profilu próżno szukać zdjęć z profesjonalnych sesji fotograficznych czy starannie przygotowanych stylizacji. O wiele częściej można trafić na relacje z codziennych obowiązków czy luźne podejście do życia.

Tym razem celebrytka pokazała fanom, co robi o godzinie piątej rano. Na Instagramie dodała ujęcie prosto z łóżka. Możemy na nim zobaczyć, że jest w piżamie, zawinięta kołdrą w paski i ma rozczochrane włosy. To by było na tyle, ponieważ spora część jej twarzy została zasłonięta przez małą nogę jednej z pociech. "Może jeszcze zaśnie" - napisała. Trzeba przyznać, że mimo wczesnej pobudki na jej twarzy i tak gości promienny uśmiech.

Ostatnio Aleksandra Żebrowska zapozowała do fotografii z mężem. Okazją do wspólnego zdjęcia było wyjście na film "Barbie". Celebrytka dołączyła zabawny opis do zdjęcia. "Nie zaprosili nas na premierę, ale byliśmy gotowi" - napisała. Wraz z ukochanym przebrali się za główne postacie produkcji. Ona miała na sobie na krótką różową sukienkę. Całość uzupełniła perłami oraz srebrnymi butami na obcasie. Z kolei Michał Żebrowski wybrał ciemne szorty, białe skarpetki i sportowe buty oraz fioletową marynarkę. Fani byli wprost zachwyceni. Obsypali parę samymi komplementami. Więcej zdjęć celebrytki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.